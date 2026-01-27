為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    輝達進駐北士科 北市都委會通過T17、T18基地合併

    2026/01/27 05:30 記者董冠怡、何玉華／台北報導
    台北市都市計畫委員會昨天審議輝達北士科基地合併案，由副市長李四川主持會議。（記者方賓照攝）

    台北市都市計畫委員會昨天審議輝達北士科基地合併案，由副市長李四川主持會議。（記者方賓照攝）

    建蔽率調為70％ 綠覆率維持80％以上 李四川︰農曆年前完成簽約

    台北市都市計畫委員會昨審議北投士林科技園區（簡稱北士科）輝達總部T17、T18基地合併案，委員們對產業發展局提出的道路用地變更及土地使用分區管制未反對，但認為部分文字有疑義要求修改；會議主席、副市長李四川總結裁示，建蔽率調為七十％、綠覆率維持八十％以上，「臨道路側均得設置停車場出入口」進行文字修正，必須在不影響交通情況下，才能設置車輛出入口。李四川會後表示，與輝達的簽約時間尊重輝達執行長黃仁勳的決定，一定會在農曆年前簽約，希望六月開工。

    兩基地間15米道路廢除

    產發局報告指出，輝達海外總部仿效美國總部低量體、高建蔽率的方式興建，廢除T17、T18間的十五米道路合併為T1718基地，配合調整周邊路型及建蔽率、都市設計管制等相關規定，包括士科路、福國路各拓寬五米，士科路從十五米變成廿米、福國路從四十米變成四十五米，土地使用管制建蔽率調高為七十％。臨路側退縮留設八公尺寬帶狀式開放空間、開放空間下方得開挖、解除建築物最大對角線、最大牆面線限制、臨道路側均得設置停車場出入口、全街廓開發。建築師代表提出希望綠覆率從八十％降至七十％。

    委員們對變更內容未反對，但對必要性及部分文字有疑義要求修改，包括臨道路側均得設置停車場出入口，恐影響後續其他案件的審議。經產發局說明後，李四川總結裁示，綠覆率維持八十％以上，其餘依委員意見做文字修正後通過。

    李四川會後說明，車輛出入口的設計，還要到都市設計審議會議審查，在不影響交通的情況下，可以開闢出入口，會再跟交通局研擬。且輝達上班時間也許是配合美國時間，如於凌晨上下班，影響不大。

    李四川也提到，黃仁勳到台灣是否到基地周邊看看，尊重輝達的決定，市府會配合。上週核定投資計畫書、昨天核定變更設計，若建築師的設計進度快，市府也會盡快做都設審查及發照，希望能在六月開工。

    淡北道路施工塞車 議員促因應

    議員林延鳳提醒，未來淡北道路銜接台北段的工程即將啟動，塞車將加劇，市府要對士北交通提出配套；議員曾獻瑩建議，發展自動駕駛的公車定點或是固定路線循環接送，緩解目前駕駛人力不足，也讓周邊體認智慧交通的便利性。

