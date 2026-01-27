改善通學廊道 新北今年拚百校達陣

新北市通學廊道安全改善計畫，三重區永福國小完工。（記者羅國嘉攝）

新北市政府推動「通學廊道安全改善計畫」，市長侯友宜昨日前往三重區永福國小視察人行環境改善成果表示，目前已完成九十七所學校通學廊道改善工程，市府將如期在今年達成一百校目標，讓孩子「平安上學去、安心回家來」，居民也能共享友善步行空間。

第97所三重永福國小完工

養護工程處長鄭立輝指出，永福國小周邊人行道改善工程去年八月一日開工，今年一月廿二日完工，將植栽、路燈、號誌桿及控制箱整合在帶狀廊道，排除通行障礙，人行動線淨寬提升至一．五公尺以上，並透過帶狀植栽提供穩定的土壤環境，降低颱風季倒伏風險。

另外，各路口擴大行人停等空間、行人穿越線退縮與縮短距離，並設置無障礙導盲設施與斜坡道，拓寬永福街、下竹圍街、永福街七十二巷等三處路口，全長約五五六公尺；更新老舊排水設施側溝頂板，並於學校側門設置兩段式車行斜坡道，提升通行安全。

工務局長馮兆麟說明，新北二〇一九年起推動通學步道改善，至今完成九十七校，其中四十一案爭取中央前瞻計畫及校園周邊改善補助，經費約六億元，累計改善長度四十．五六公里、面積九萬四五〇六平方公尺，每日受惠師生超過十六萬人。

市議員顏蔚慈說，這次中央補助一一〇〇多萬元，加上市府自籌款，共投入二三九一萬元改善永福國小通學環境，後續應改善周邊巷弄步道，串聯完整的人行路網，落實人本環境。

