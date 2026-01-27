春節疏運 88條國道客運6折優惠

交通部公路局台北區監理所昨天舉辦春節疏運記者會指出，全國共八十八條國道客運路線提供春節六折或平日票優惠；武陵農場櫻花季二月十三日至三月一日實施接駁巴士疏運；預估二月十三日下午起將湧現北部南下返鄉車潮，建議用路人可選擇台六十一線替代道路。

228連假85折優惠

台北區監理所所長黃鈴婷表示，八十八條國道客運路線自二月十三日〇時至二月廿二日廿四時止，提供六折或平日票價優惠，二二八連假期間，二月廿六日〇時至三月一日廿四時止，提供八五折或平日票優惠；民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵，在十小時內使用電子票證轉乘在地客運，可享轉乘一段票或基本里程的免費優惠。

武陵櫻花季2/13至3/1疏運

黃鈴婷說，武陵農場櫻花約二月十三日起盛開，因實施道路及車輛總量管制，自二月十三日至三月一日，未規劃住宿或跟團的旅客，可搭乘國光、泰樂客運，由台北、市府、宜蘭、羅東轉運站，以及三星運動場等五條公共運輸賞櫻專車前往武陵農場。

春節返鄉車潮2/13起湧現

北區養護工程分局交控中心主任巫清煒指出，今年春節預估北部地區南下返鄉車潮在二月十三日下午五時至十六日上午陸續湧現，雖然提早二天放假可分散車潮，但國道南下方向仍可能在尖峰時段壅塞。

另外，二月十九日至廿一日每天十二時至廿四時，預計封閉台六十一線銜接國三西濱交流道北上匝道，建議北上的用路人可續行台六十一線至前方八十三公里附近，右轉香山聯絡道銜接國三交流道北上；國一湖口至新竹路段假期容易壅塞，台一線及台卅一線可做為往返新竹及桃園間的短程國道替代道路。

北部民眾由宜蘭北返多半選擇台二線做為國五替代路線，造成福隆路段易壅塞，警方將依車潮即時交管，建議民眾利用台九線北宜公路當作國五替代路線。

