新莊複合式轉運站引資86億 年底動工

新莊知識產業園區將興建複合式轉運站。圖為完工模擬圖。（新北交通局提供）

位於五工、福慧路口 鄰近捷運新北產業園區站 2030年完工啟用

新北市政府推動「新莊北側知識產業園區轉運站及停車場新建、營運及移轉BOT案」，交通局昨天與宏匯環三份有限公司簽訂開發契約，將引進民間資金逾八十六億元，打造結合公共運輸、商業設施和休閒機能的複合式轉運站，預計今年底動工、二〇三〇年完工啟用。

請繼續往下閱讀...

兼具商業、休閒機能 打造大型景觀平台

新北市長侯友宜指出，開發基地座落五工路、福慧路口，面積約一．五公頃，鄰近捷運新北產業園區站和國道一號，規劃興建十七個大客車月台及候車設施，並提供八七四格汽車位與一〇六九格機車位，打造大型景觀平台及立體人行動線，串聯周邊基地及捷運場站，強化轉乘效能，兼顧行人安全。

國道客運全日旅次7100人次 導入觀光公車

侯友宜說，轉運站完工後將承接原三重轉運站卅八條非通勤型中長途國道客運路線，預計國道客運全日旅次約七千一百人次，也會導入觀光公車路線，提升區域公共運輸服務量能，成為國內外旅客轉乘的重要節點。

檢討交通路網 爭取拓寬福慧路至20公尺

交通局長鍾鳴時表示，已研擬調整福慧路的車道配置，並檢討多條大客車可行的替代進離場動線，盼降低對交通影響；此外，市府正辦理「擴大楓江附近地區都市計畫」，檢討交通路網，爭取將福慧路由十五公尺拓寬至廿公尺，並於新五路預留公車優先道。

交通局簡任技正吳政諺說明，目前國道客運在三重區重陽路的停靠站上、下車不便，易造成交通壅塞，且旅客候車環境不佳，等新莊轉運站工程接近完工時，將與客運業者協商，檢討裁撤三重站或移轉部分路線。

新北市議員陳世軒說，轉運站啟用後可促進產業發展與經濟繁榮，但勢必增加許多大型車輛進出，市府須做好交通配套措施，並釋出停車空間給市民，解決停車位不足問題。

「AI公車站長阿明」擴大試辦 新北有10站點

另外，台北市、新北市去年八月試辦「AI公車站長阿明」，即時回應民眾問題，即起至二月十三日擴大辦理，民眾可在雙北各十個指定公車站點掃描QR Code，透過語音或文字輸入乘車需求。

其中在新北市轄內站點包括捷運淡水站（往東）、 捷運蘆洲站（往北）、捷運輔大站（往西）、捷運永寧站（往北）、捷運七張站（往北）、新北板橋公車站（第一月台，往北）、林口轉運站（第一月台，往北）、區民廣場（往東）、恩主公醫院（往西）、汐止（往東）。

新莊北側知識產業園區轉運站BOT案簽約。（記者賴筱桐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法