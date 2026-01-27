為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    花蓮市大宗廢棄物清運 登記1.1萬件創新高

    2026/01/27 05:30 記者王錦義／花蓮報導
    農曆春節將屆，花蓮市公所啟動大宗廢棄物清運工作。（花蓮市公所提供）

    春節即將到來，花蓮市公所即日起至二月五日啟動大宗廢棄物清運工作，今年登記清運件數較去年成長四十八％、高達一．一萬件，創歷年最高；市公所公布春節期間垃圾清運時間，其中，除夕、初四白天正常收運，初一至初三停止收運，初五起恢復正常清運。

    國家清潔週預計二月八日到十四日登場，花蓮市公所即日起至二月五日止，提前展開大宗廢棄物清運工作，市長魏嘉彥清運首日前往港天宮廣場，實地了解大宗廢棄物暫置與收運情形，並向第一線清潔隊員表達感謝。

    花蓮市公所統計，去年登記清運總戶數為二五四七戶、總件數七六四一件，今年登記戶數較去年提升許多，為三七七一戶，總件數更刷新紀錄，達到一萬一三一三件，顯示市民環保與清潔意識提升，清潔隊已規劃人力與車輛調度投入清運。

    花蓮市春節期間的垃圾清運安排，二月十六日（除夕）白天正常收運垃圾，夜間停止清運；十七日（初一）至十九日（初三）停止清運垃圾；廿日（初四）白天恢復收運、夜間停止；廿一日（初五）恢復正常夜間清運，廿二日（初六）逢假日停止清運。

