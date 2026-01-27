為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃竹苗2月徵才 5場次逾5000職缺

    2026/01/27 05:30 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣的稻田每到秋冬就有花海，竹22線路跑路線最有名。（擷取自竹縣府官網）

    新竹縣用運動「帶飛」縣內觀光發展，推出「全民瘋運動」系列影片，精選四條具代表性的路跑路線，由跑步愛好者實地帶跑結合多角度影像紀錄，呈現新竹縣兼具專業運動環境與自然人文景觀的多種樣貌。

    縣府傳播行銷處長蔡宜綾說，路跑是個參與度極高、也容易參與的運動項目，新竹縣擁有山、海、河濱以及運動場館，是個很好運動的所在，還有不少鄉鎮市自行辦路跑活動吸引來客。

    四條路跑路線分：運動場館篇、河濱生態、海街風光、竹廿二秘境四個區塊。依序各自在運動場館（竹縣第二運動場、竹東全民運動館）、竹東河濱公園、雙新自行車道濱海路線、以及竹廿二線。

    「全民瘋運動」系列影片共四集，每集時間至少三分鐘，結合空拍、多角度跟拍等影像手法創作，有國、客語雙聲道導覽解說，介紹的路線涵蓋專業運動場館、河濱綠地、濱海風光以及鄉道田園等不同場景，對應不同跑者需求與運動強度，呈現從日常休閒到進階訓練的多元跑步體驗。影片不僅記錄跑步節奏與運動過程，也自然融入在地景觀、文化氛圍與生活風貌，讓跑步成為認識新竹縣的全新視角。

