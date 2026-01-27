竹市YouBike前30分鐘未免費 民批騙人

新竹市府去年底宣布今年YouBike前30分鐘將免費，但此政策還未上路。（記者洪美秀攝）

交通處：因辦理車輛採購、系統設定等前置作業 完成後才會實施

新竹市府騙很大！市府去年底宣布今年YouBike除再新增五十個站點，也要實施前卅分鐘免費政策，但有市民投訴指稱，日前從舊社國小騎到頭前溪左岸公園才廿分鐘，依然被扣款。直批市府的前卅分鐘免費政策是騙人的，還未上路的政策就大肆宣傳，是唬弄市民。市府交通處表示，因辦理車輛採購、系統軟體設定等前置作業，待前置作業完成後才會實施。

上路期程不明 把市民當冤大頭

市民投訴稱，根本還沒法上路執行的前卅分鐘免費上路政策，市府到處宣傳，把市民當冤大頭，原本鼓勵市民騎YouBike做為低碳運輸工具，結果根本沒有前卅分鐘免費，現在已是一月下旬，市府也沒給出何時上路的回應，只會畫大餅說空話搞內宣，實在讓人氣憤。

巧的是，市府交通處昨天又再發新聞稿，稱YouBike使用量騎乘人次已突破一千三百萬，市府去年完成設置一一五個YouBike站點，提供一七五五輛公共自行車；今年將再擴增五十個站點，並增購一千輛公共自行車，且推動「站加倍、車加量、前卅分鐘免費」政策，卻遭市民打臉，前卅分鐘免費的政策是騙人的，根本還未上路。

議員籲市府先做好事情再宣傳

市議員曾資程也批，高虹安市府的執行力不彰已非僅YouBike這項政策，從五千元消費金浪費人力公帑，卻達不到效益的執行力，到重大建設不是延宕就是停擺，高虹安市府擅長將政策美化拿來對外宣傳，但實際執行後卻慘不忍睹，籲高虹安市府團隊先做好事情再搞宣傳，不要說一百分，做五十分，只會讓市民對市府團隊的公信力失去信任。

