    桃市工商登記 回歸一樓西南側

    2026/01/27 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    市府前棟1樓西南側整修工程已完成，工廠及商業登記業務回歸1樓西南側服務。（經發局提供）

    桃園市政府經濟發展局表示，市府前棟一樓西南側整修工程已完成，昨起將工廠及商業登記業務回歸一樓西南側服務，公司登記因整修暫遷至後棟二樓，並暫停「隨到隨辦」速件櫃檯服務。

    經發局指出，為提升行政效率，自去年十一月十日啟動第一階段整修工程，優化商業登記流程，將過去分散的「預查、影印及審查」功能，在臨時櫃檯期間已整合為一站式窗口，讓職掌更趨明確。

    經發局表示，隨著工程完工，工廠及商業登記昨起回歸原辦公區，同步採取「縮減櫃檯、精實動線」配置，並將商業登記櫃檯由原先台銀收費處的對面，調整至台銀收費處旁，讓民眾辦理案件時能就近繳費，整體洽公動線更為直覺、流暢。

    原位於一樓東南側的公司登記辦公區，因接續進行封閉整修，預計於四月底前完成，裝修期間，公司登記業務暫時搬遷至市府後棟二樓西北側臨時辦公室提供服務，請洽公民眾留意樓層變動；另，因應臨時辦公空間配置，公司登記於裝修期間將暫停「隨到隨辦」速件櫃檯服務，現場仍維持公司登記案件收件、領件及抄錄服務，為節省現場等候時間，裝修期間民眾可多利用線上申辦或郵寄方式辦理。

