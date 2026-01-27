為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    桃竹苗2月徵才 5場次逾5000職缺

    2026/01/27 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃竹苗分署2月在桃園、新竹地區辦理5場徵才活動，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。（資料照，桃竹苗分署提供）

    桃竹苗分署2月在桃園、新竹地區辦理5場徵才活動，歡迎有求職需求的民眾踴躍參與。（資料照，桃竹苗分署提供）

    農曆春節將至，各大企業為填補人力缺口，紛紛祭出誘人職缺，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署搶先規劃，二月將於桃竹苗地區辦理五場次徵才活動，集結超過百家優質企業，釋出逾五千個工作機會，職缺跨足半導體、製造業及餐飲服務業等領域，現場提供個別化就業服務。

    首場徵才活動二月五日於新竹市東區區公所登場，以科技業為核心，邀請力晶積成、緯創資通及台亞半導體等頂尖大廠參與，台亞半導體開出採購管理師職缺，月薪上看六萬五千元；第二場二月七日於苗栗就業中心舉辦，邀請全聯、星巴克、寵物公園等服務業，提供彈性的排班機會；聯嘉光電、京元電子、台灣福吉米、信邦電子、達盛機械及鎧暘科技等製造業廠商也開出職缺，適逢年前歲，苗栗場邀請書法大師現場揮毫送春聯，參加面試者還可獲小禮物。

    桃園地區有三場徵才活動，分別於二月六日於桃園區陽明公園市民活動中心，十日於中壢就業中心，廿五日於桃園就業中心三樓登場，網羅鴻海精密、鴻佰科技、欣興電子、京元電子、乾坤科技、華城電機、信東生技、德亞電子、王品餐飲、爭鮮、三商餐飲、築間、饗樂餐飲、米塔集團、中興保全、忠正保全、福容大飯店、華夏航科、這一鍋、王座國際、鬍鬚張、台灣房屋及微笑單車等卅家企業，提供近三千個職缺。

