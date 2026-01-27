解決囤積戶 桃園自治條例最快2月上路

市府去年聯合志工、清潔隊員，協助中壢區一處民宅清理囤積物，動員上百人、歷時二天才完成。（資料照，環保局提供）

降低火災風險 私有區域清理將有專法 違者最高罰3千元

基隆市上週一起火警因屋內囤積大量雜物，釀成住戶與消防員殉職悲劇，囤積戶問題再次浮上檯面。桃園市於去年通過《桃園市住宅囤積行為處理自治條例草案》，今年一月已送行政院核定，最快二、三月即可上路實施，違者最高罰三千元。

社會、衛生局介入 改善住戶囤積習慣

桃園市政府環境管理處表示，該自治條例實施後，除了清理囤積戶於法有據，也納入社會局、衛生局等系統協助後續關懷，避免住戶重複出現囤積行為。

各縣市都有囤積戶問題，卻礙於法規難以對私有區域進行清理，桃園市府環保局、消防局在二〇二〇年一場大量囤積物品的住宅火警後，曾盤點全市囤積戶超過二百戶，事後透過桃樂資收站資收物兌換民生物品或以市民卡加值，多數囤積戶已逐步清出堆積物，但仍有少數持續有堆積問題，只能定期巡查堆積狀況，戶外若影響公眾可執行清理，但室內部分卻難以強制力介入。

自治條例今年一月已送行政院核定

考量法規對囤積缺乏明確規範，桃園市府跨局處研擬《囤積行為自治條例草案》，將囤積行為認定、稽查處理及多元協處同步納入，自治條例於去年底經市議會審議通過，因條例中訂有罰則，需送行政院核定。

環管處表示，自治條例已於今年一月送行政院，核定最快一個月完成，核定後經市府法務局公告即可實施。其中，針對明確被認定有囤積行為者，明定所有人、使用人或管理人不得拒絕、妨礙或規避執行，若經勸導無效最高可處三千元罰鍰，並得按次處罰。

環管處強調，自治條例的目標並不僅僅只是清理，解決囤積「症」的問題才能治本，自治條例很重要的一部分是跨局處解決囤積問題，在執行房屋囤積物品清理後，包括社會局及衛生局等系統，都將介入協助關懷，改善住戶的囤積習慣。

