後龍王爺宮大排 被棄百餘隻死雞

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排，昨日早上發現被棄置約百餘隻雞屍。（記者彭健禮攝）

苗栗縣後龍鎮外埔里王爺宮大排，昨日早上被發現棄置約一百隻的雞隻屍體，外埔里長許素瑋獲報，通報後龍鎮公所，並斥不良場家太缺德。苗栗縣政府接獲公所通報，派員到場採樣後清運排除，並啟動半徑三公里的清潔消毒，同時追查行為人。

許素瑋昨天一早接獲居民通報，指里內王爺宮大排距離出海口約五十公尺處的沿線大排內遭棄置「百多隻的死雞」。她立即通報後龍鎮公所，並於臉書社團「後龍大小事」發文斥「不良場家太缺德了」。

縣府進行清除 並執行清潔消毒

許素瑋該篇發文，引發網友熱議，除了譴責「太惡劣了」外，也有人表示「這些雞會不會是因傳染疾病病死的雞，因怕其他的雞被全部撲滅，就想將病死雞海拋，年關將近，肉品市場需求大，希望政府機關加緊查明，以避免民眾買到帶病源的雞肉。」另有網友指「上個月，彰化某養雞場才爆發H5N1」。

苗栗縣動物保護防疫所表示，接獲後龍鎮公所通報後，第一時間派員會同縣府農業處畜產科、環保局及警方前往封鎖現場，進行採樣，並於採樣完成後，利用化製車將雞隻屍體清運排除，同時執行半徑三公里的清潔消毒；至於死亡雞隻的來源與原因，仍待進一步追查與化驗。

動物保護防疫所重申，任意棄置斃死畜禽，依動物傳染病防治法，最高可處一百萬元罰鍰，呼籲民眾勿任意為之，以免造成疫病傳染。

