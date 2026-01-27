為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台灣燈會在嘉縣 新住民打造特色燈區體驗

    2026/01/27 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    2026台灣燈將在嘉義縣登場，新住民燈區以「進嘉門．伊嘉人」為主題。（記者蔡宗勳攝）

    「二〇二六台灣燈會」將於三月三日至十五日在嘉義縣登場，除了中央主燈區外，縣府設置十四個燈區，昨天縣府公布「新住民燈區」、「永續海洋燈區」，其中「新住民燈區」邀請五十位新住民共同策畫，攜手打造展現多元共榮文化的「進嘉門．伊嘉人」意象。

    縣府表示，「新住民燈區」由內政部新住民發展基金補助，規劃「光迎萬家」、「落地生根」、「行囊的國度」、「母親之河」、「共生花園」與「共家屋舞台」等六大主題燈飾，將全縣新住民累積的成果及生命軌跡轉化為藝術體驗。

    「新住民燈區」除固定的燈飾，並安排舞台表演及舞台光雕秀，民眾也可進入燈區參與沉浸式文化體驗，換穿異國傳統服飾，完成互動任務後，可兌換限量新住民美食，讓文化交流不只「看得到」，更能「親身參與」。

    縣府說，「永續海洋燈區」由環保局主導，從「海洋之心」進入「永續海洋燈區」，穿越「蚵棚之境」，沉浸在「海底隧道」中，加入「英雄戰將」的行列對抗「海廢怪」，「環海戰艦」宣示共同守護海洋的決心，「等鱟站」期待未來在嘉義的海灘，能與野生小鱟們來一場浪漫邂逅。

