春節停收垃圾 嘉市4天 嘉縣3天

嘉義市2月17日至20日初一至初四停止清運垃圾4天，也提醒大型家具垃圾清運先登記預約。（記者王善嬿攝）

農曆春節腳步近，嘉義縣、市春節垃圾清運時程出爐。嘉市二月十七日（年初一）至廿日（年初四）沿街垃圾收運停收四天，白天與晚上共設置七處定時定點垃圾收運點；嘉縣十八鄉鎮市年初一至年初三停止清運垃圾，年初四恢復清運。

大型家具清運 先上APP登記

嘉市環保局表示，二月十五日清潔隊加班，依原路線清運垃圾，下午依週二及週五回收路線回收；十六日（除夕）上午、下午各清運一次，夜間定點停止收運。

請繼續往下閱讀...

十七至廿日（年初一至年初四）停收垃圾四天，共設七處定時定點垃圾收運點。白天自上午八點半起，分別在文化公園、興嘉公園、經國新城升旗台、南門圓環、友愛路停車場，夜間十點半至翌日凌晨三點在文化公園旁，凌晨三點四十五分至五點廿分在文化路噴水圓環旁；二月廿一日（年初五）上午、下午各清運一次，夜間定點有收運，廿二日（年初六）停收，廿三日（年初七）起，恢復正常收運。

市環保局說，農曆年前為大型家具垃圾清運高峰期，建議民眾利用「愛嘉義」、「嘉市環保即時通」APP，二月十三日前登記。

嘉縣十八鄉鎮市春節垃圾清運規劃，二月十四日正常清運，十五日民雄、新港、中埔、梅山（山區）、竹崎、阿里山鄉加班清運，十六日上午清運；年初一至年初三全縣停止清運，年初四上午恢復清運，年初五正常清運，年初六逢週日停止清運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法