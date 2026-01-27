守護虎尾建國眷村18年 魯紜湘獲金眷獎

虎尾建國眷村再造協會理事長魯紜湘，18年來致力投身建國眷村保存活化，其精神獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」特殊貢獻獎殊榮。（記者李文德攝）

雲林虎尾鎮建國眷村再造協會理事長魯紜湘，二〇〇九年返鄉，十八年來致力投身建國眷村保存活化，近年設立眷味廚房，以食為出發點，帶領民眾認識全國唯一農村型眷村，獲全國眷村文化保存聯盟首屆「金眷獎」特殊貢獻獎殊榮。她表示，會持續推廣眷村文化，讓下一代認識這段歷史。

七十歲魯紜湘表示，當時受文史工作者高丹華激勵下回到眷村，曾召集榮眷們一起開會共商活化事宜，最有印象的就是，有名榮眷曾說「這裡不像眷村」，令她非常驚訝，因此下定決心要將建國眷村過去樣貌找回來。

魯紜湘指出，先以修復建國一村活動中心作為起點，號召眷村子弟加入活化團隊，更積極寫計劃爭取經費、辦理活動，此外也訪談耆老，將珍貴的文獻、資料、老舊照片搜集，迄今數百份資料方能呈現過去建國眷村風貌。

魯紜湘表示，近年來更成立「眷味廚房」，盼用飲食述說一九六〇年代家家戶戶為了增加收入，眷村不僅飼養家畜、種農作物作為副業，而眷村居民將大江南北特色料理變成各式好滋味的故事。

魯紜湘說，活化眷村是希望對於這塊滋養大家的土地負起責任，未來會持續秉持「重現眷村文化、再造歷史現場」兩大原則，讓下一代銘記在心。

