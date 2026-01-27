雲縣9偏鄉 眼科、皮膚科遠距會診

雲林縣衛生局與9家醫院合作在9鄉衛生所開辦遠距會診服務，由衛生所人員先以儀器檢查眼睛，再由醫師會診。（記者黃淑莉攝）

為補足雲林偏鄉特殊專科醫療資源嚴重不足問題，雲林縣衛生局媒合縣內、縣內外九家醫院，在偏僻地區衛生所辦理智慧星新醫（Ｅ）療計畫，鄉親反應熱烈，三月起將擴大為九個衛生所。衛生局長曾春美說，未來會逐步擴大至十三個醫療不足偏鄉。

原有7鄉 3月起增加元長、大埤

雲林已邁入超高齡社會，長輩對醫療資源需求增加，尤其因身體老化，加上長期日曬及三高、免疫力變弱等因素，眼睛、皮膚出現問題比例高，健保署公告雲林有十三鄉為西醫資源不足地區，皮膚科、眼科更是嚴重欠缺，可能因看診不便導致病情延誤。

彌補醫療資源不足 未來擴至13鄉

曾春美表示，有鑑於此，縣府推動偏鄉衛生所辦理智慧繁星新醫計畫，由縣府在衛生所添購眼底鏡、皮膚鏡及遠距會診平台系統，糖尿病視網膜病變AI輔助判讀系統等設備，並媒合台大醫院雲林分院、若瑟醫院、雲林長庚醫院、成大斗六分院、雲林基督教醫院、中國醫藥大學北港附設醫院及彰化基督教醫院、台中榮民總醫院、台中中國醫藥大學附設醫院，開辦眼科及皮膚科特殊專科門診遠距會診服務。

曾春美指出，智慧繁星新醫計畫從水林、四湖、古坑、林內、崙背、口湖及台西等七鄉先上路，服務人數第一年七十九人次，隔年增為二八一人次，深獲鄉親肯定。一名患有糖尿病、高血脂婦人前往古坑衛生所看診，衛生所醫師陳盈谷建議她做眼底鏡等檢查，透過遠距會診確診視網膜脫離，立即轉診到台大雲林分院手術。

衛所添設備 9醫院專科醫師看診

曾春美說，除原來七鄉，今年三月起雲林長庚醫院醫師將支援元長及大埤衛生所，由於這兩鄉衛生所沒有醫師，除提供遠距專科會診外，還提供一般門診服務，各衛生所遠距會診門診時段可洽詢各衛生所預約。

