助弱勢生 台南寒假愛心午餐不中斷

台南市政府結合民間支持，續提供寒暑假午餐補助及愛心餐食措施。（南市教育局提供）

到校給70元餐食 或提供數位票卡 可到超商及特約店家兌換

為確保經濟弱勢學生在寒假仍能獲得穩定餐食與妥善照顧，南市教育局攜手社會局結合民間資源與各界力量，持續推動寒假午餐補助及愛心餐食措施，透過公私協力方式，守護學童基本生活需求，讓孩子安心度過寒假。

請繼續往下閱讀...

結合民間資源 別讓孩子餓肚子

市長黃偉哲表示，學期間由學校午餐廚房提供完善供餐，寒暑假也持續不中斷關懷。針對低收入戶學生，市府提供寒假午餐補助；中低收入戶、家庭突遭變故或經導師認定清寒者，若到校參與活動可統一規劃提供每餐七〇元餐食；社會局同時針對弱勢家庭兒少，透過社工專業評估機制，提供「愛心餐食數位票卡」，學生可於全市多處超商及特約餐飲門市兌換餐食。

學校發餐券 要求提供當餐熱食

北區立人國小陳姓家長表示，每年寒暑假期間，因為政府的協助才能讓持續忙於工作的家長們，不用擔心小孩是不是有正常時間吃飯，吃到的是不是熱騰騰的飯菜，也藉此教育小朋友要惜食、感恩。立人國小校長王全興說，以本校為例，都是發放餐券，為了讓小朋友就近方便取餐，也親自拜訪多家學區內的餐廳，希望提供給學童當餐熱食，家長回響都不錯。

教育局長鄭新輝指出，各校可依學生實際需求與在地條件，彈性規劃寒假供餐方式，包括與周邊超商或符合衛生規範之餐飲業者合作，採餐券、簽單或提供等值食材等方式，確保學生用餐便利無虞。教育局要求各校加強宣導相關補助措施，讓有需要的學生都能即時獲得協助，也要求各校主動掌握經濟弱勢及高關懷學生狀況，落實追蹤、關懷與輔導機制。

捐助送暖千戶 47校獲傳藝獎金

另外，財團法人佳尼特教育基金會昨日於市府舉行「二〇二六歲末送暖千戶關懷捐贈暨傳藝獎助金頒贈」儀式，挹注資源協助台南國小發展傳統藝術與藝陣文化，今年共有四十七校受惠，同時也捐贈生活禮券予一千戶弱勢邊緣戶，總金額達一〇〇萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法