    首頁 > 生活

    《高雄》大東濕地公園展演 坐草地欣賞皮影戲

    2026/01/27 05:30 記者陳文嬋／高雄報導
    大東文化藝術中心知名造型燈，將配合燈會提前點亮。（記者陳文嬋攝）

    大東文化藝術中心知名造型燈，將配合燈會提前點亮。（記者陳文嬋攝）

    農曆春節將至，高雄市大東文化藝術中心串聯「鳳山光之季」燈會，今年擴大推出十五場音樂與戲劇表演，更首次引進高市三大皮影戲團將於大東濕地公園展演，讓民眾坐草地欣賞國寶級皮影戲；藝術中心知名造型燈也將提前點亮，增添年節熱鬧氣氛。

    高雄市文化局攜手鳳山區公所「鳳山光之季」二月七日登場，位於鳳山的大東文化藝術中心推出十五場音樂與戲劇表演藝術活動，包括四場大廳音樂會、八場戶外廣場演出及三場皮影戲。

    大廳音樂會以室內樂團演出為主，包括彈指之間、慕恩、韋瓦迪、方圓之間室內樂團；戶外廣場節目多元，如雙薩迴響流行樂團、星星王子打擊樂團、高雄愛樂銅管樂團等。此外，大年初一至初四加場，推出跑跑機器人x長笛玩家、圈圈音樂藝術坊、六藝樂集及經典大提琴室內樂團。

    今年更首次邀請國寶級的觀音山東華皮影劇團、高雄皮影戲劇團及永興樂皮影劇團，將於大東濕地公園演出，民眾可坐草地欣賞皮影戲，享受年節豐富的藝術饗宴。

    大東文化藝術中心知名造型燈也將自二月七日起提早於下午五點點亮，直到元宵節深夜十點；其餘園區高燈、鳳山溪旁豆莢燈也將同步點亮，延長至隔日的清晨五點。

