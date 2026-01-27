高市婚育宅、育兒租金補貼 雙雙加碼

高雄市長陳其邁（前排中）昨視察大寮社宅興建進度，宣布「婚育宅40％」、「育兒租金補貼2.0」兩項計畫。（記者葛祐豪攝）

挺年輕家庭 婚育宅提高至40％ 租金補貼2.0版範圍擴大 1.2萬戶受惠

高雄市長陳其邁昨視察大寮社宅興建進度，宣布「婚育宅四十％」、「育兒租金補貼2.0」兩項計畫，盼以安居加扶持的雙軌政策，支持年輕家庭在高雄「敢婚、願生、樂居」。

高市府自建的大寮社宅第一期工程，緊鄰捷運橘線大寮站出口，交通便利，可望於今年中完工。全區規劃三八四戶，一樓設置店鋪、托嬰中心、身障社區式日間照顧據點等，以只租不售方式，提供市民居住選擇。

大寮社宅154戶婚育宅 最長可住12年

目前中央「婚育宅」比例是廿％，陳其邁昨天宣布，市府運用囤房稅收，針對市府自建及多元開發取得的社宅再加碼廿％，整合為「婚育宅四十％」計畫，亦即，大寮社宅將有一五四戶「婚育宅」；凡是新婚兩年內家庭、育有〇至六歲幼兒的家庭皆可優先入住，最長十二年，預計至二〇三二年，全高雄市累計將提供一千戶「婚育宅」。

0到2歲高負擔期補貼1.5倍加權

陳其邁同時宣布「育兒租金補貼」提升至2.0版，新增擴大補貼社宅育兒家庭、〇至二歲高負擔期加碼一．五倍、〇至十二歲設籍高雄市加碼二千元等三項措施，預計可照顧一萬二五六〇戶育兒租屋家庭。

12歲以下設籍高雄市加發2千元

「育兒租金補貼2.0」將補助範圍擴大，育有〇至十二歲以下子女的租屋家庭都納入照顧，包括目前已領取中央租金補貼的租戶、高市府增額租金補貼租戶，及所有住在高雄興建及中央興建社宅的租戶，皆由市府運用囤房稅收提供支持，市府還設計了「疊加式加碼機制」。

市府說明，考量〇至二歲是家庭托育費用支出最高的「高負擔期」，凡租戶家中育有一名〇至二歲幼兒，租金補貼金額將給予一．五倍加權；此外，為鼓勵定居高雄，若十二歲以下子女設籍高雄市，每名子女還可額外獲得二千元的加碼，相關訊息可洽詢高市府都發局住宅發展處。

大寮社宅第一期工程，可望於今年中完工，圖為樣品屋。 （記者葛祐豪攝）

