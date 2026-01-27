三地門鄉遊客中心設立 觀光導覽上線

三地門鄉公所設立「三地門鄉遊客中心」，觀光導覽網站也同步上線。 （記者羅欣貞攝）

三地門是屏縣人口最多的原住民鄉，十個村各具特色值得深度探索，為提升旅遊品質，鄉公所設立「三地門鄉遊客中心」，建置觀光導覽網站，即日起提供服務，盼透過實體遊客中心的服務升級與數位導覽系統的整合，打響「三地門文化記」智慧觀光新品牌。

三地門鄉遊客中心設於鄉公所牌樓旁的原多功能中心，鄉長曾有欽表示，三地門鄉擁有豐富的自然景觀與藝術文化，是屏縣原住民族的文化重鎮，為讓遊客能更深度體驗在地之美，公所積極推動「文化深耕、導覽創新與永續發展」計畫。

「三地門鄉觀光導覽網站」也同步上線，公所團隊走訪三地村、大社村、安坡村等十個村落及長治百合園區，盤點共兩百處景點、工坊、餐飲與市集；網站支援中、英、日三種語言，並結合互動地圖與遊程規劃功能，讓國際與國內遊客都能輕鬆獲取資訊。

以推廣童玩文化著名的安坡村有「童玩王國」之稱，村長左玉梅表示，遊客可先透過遊客中心與網站了解安坡，接著親訪部落，可以玩得非常愉快。青葉部落青年巴俊傑表示，部落提供導覽、走讀、風味餐、文化體驗遊程已有十多年，透過遊客中心與網站平台，部落的產業與文化會有更多人看見。

