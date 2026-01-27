為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《屏縣》解決長年淹水 鹽埔漁港抽水站啟用

    2026/01/27 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    鹽埔漁港抽水站催生者、前行政院長蘇貞昌（穿西裝者）到場見證啟用。 （記者陳彥廷攝）

    鹽埔漁港抽水站催生者、前行政院長蘇貞昌（穿西裝者）到場見證啟用。 （記者陳彥廷攝）

    屏東縣新園鄉鹽埔漁港特定區連接共和及鹽埔兩村，因位處東港溪出海口，地勢低窪，排水條件不佳，常受潮汐及豪雨影響導致淹水，長年水患問題困擾當地居民生活，屏東縣政府為此向內政部爭取經費完成鹽埔漁港B、C幹線雨水下水道抽水站新建工程，昨天正式啟用，催生者、前行政院長蘇貞昌到場感謝屏縣府及內政部讓抽水站如期如質完工。

    共和、鹽埔村水患嚴重

    蘇貞昌任內至屏東視察時，縣府為了解決鹽埔漁港周邊居民淹水之苦，提出防洪升級計畫，其中B幹線經費需一．三億元、C幹線需三．三億元，兩項工程總共四．七億元，蘇貞昌同意由中央全額補助，讓工程加速完工。

    屏東縣長周春米指出，B幹線的三部抽水機單機抽水量達一cms（每秒立方公尺），去年颱風季時發揮功效，減少淹水威脅，再併同C幹線新設的三部抽水機共六．九cms，總抽水量近十公噸，是過去的十倍，大幅強化整體防洪量能，更能保護共和及鹽埔兩村鄉親生命財產安全，她特別感謝護國院長蘇貞昌長期關心鹽埔漁港淹水問題。

    4.7億經費 中央全額補助

    蘇貞昌說，他是抱著感恩的心情回屏東出席抽水站工程完工啟用典禮，他感謝內政部、國土署與屏東縣政府密切配合，讓重要防洪設施能順利完成。

    內政部長劉世芳指出，淹水問題對當地居民的生活造成不便，解決水患刻不容緩，B、C幹線工程歷時兩年半，感謝鄉親在施工期間的體諒與配合。

    縣府水利處表示，兩座抽水站皆設有自動閘門，並設置迴轉式撈污機，在去年的農曆大漲潮時，因為有防潮閘門把關才未發生海水倒灌情形，有效改善當地淹水問題。

    新園鄉鹽埔漁港C幹線抽水站昨落成。 （記者陳彥廷攝）

    新園鄉鹽埔漁港C幹線抽水站昨落成。 （記者陳彥廷攝）

