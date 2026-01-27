未定檢機車禁入綠島 違者開罰

台東縣政府公告劃設「台東縣綠島鄉空氣品質維護區」，今年起出廠滿五年以上且未完成最近一次排氣定期檢驗合格紀錄的燃油機車，若進入綠島鄉將處五百元以上六萬元以下罰款，並可按次處罰限期改善。

劃設空氣品質維護區

台東縣政府表示，設立空氣品質維護區的目的是為了保護綠島重要環境資源及守護民眾健康，透過源頭管制移動污染源，為綠島觀光注入更多「低碳、永續」的價值；今年起汽、機車上船前，岸巡人員會先上網查詢排氣檢驗紀錄，綠島鄉去年有九十三％的驗車率，屬全國前段班，管控入島車輛有助於減少島上汽、機車排氣問題。

綠島籍縣議員王姷力說，綠島機車排氣問題集中在旅遊旺季，一年僅三個月，相較之下，島上廢水與垃圾問題更加嚴重，綠島只有簡易的污水設施，許多民生廢水直排入海，且島上垃圾掩埋場的垃圾漂入大海，在「哈巴狗」、「睡美人」景點的潛客常反映見到從掩埋場落入海中的垃圾，縣府應加以重視及解決。

小琉球推「撿菸蒂換小禮物」

此外，大鵬灣國家風景區管理處則在屏東縣小琉球推出「撿菸蒂換小禮物」環保活動，歡迎遊客至琉球遊客中心、月島星球比薩店及Wacow小琉球旅遊資訊網等地點索取撿菸蒂工具，撿滿一瓶後，即可兌換一張教育明信片，背後有五個集章點，只要前往小琉球五處環保行動據點完成蓋章，即可兌換小禮物「黑皮拭淨布」。

