為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    棲地與人類生活區域交疊 阿里山通報8起黑熊侵擾工寮

    2026/01/27 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    石山引水道周邊估計就有10隻黑熊個體活動。（嘉義林業分署提供）

    石山引水道周邊估計就有10隻黑熊個體活動。（嘉義林業分署提供）

    隨著台灣黑熊保育成效提升，阿里山石山引水道附近紀錄到逾十隻黑熊活動蹤跡，林業署嘉義分署自去年十二月卅一日起至今，也在阿里山鄉靠東邊的里佳、達邦和樂野三村交界處接獲黑熊侵擾工寮等處共八起通報紀錄，顯示黑熊棲地與人類生活區域交疊情況增加。嘉義分署表示，已啟動監測與誘捕作業，呼籲山區民眾與遊客務必掌握防範要訣，落實人熊和平共存。

    這八起通報紀錄分別為，去年十二月卅一日黑熊連續四天闖入達邦村安家工寮搜刮食物、今年元月十一日里佳村發現黑熊排遺、十五日里佳廢棄工寮、十七日達邦安家工寮、廿一日里佳楊家蜂箱與樂野村石家工寮、廿二日樂野吳家蜂箱與樂野另一處石家工寮，都被黑熊侵擾。

    嘉義分署副分署長魏郁軒說，由於接獲通報位置已接近部落民眾居住地，上週設置兩個誘捕籠，但目前尚未捕獲黑熊，會持續追蹤，並以民眾生命財產安全為優先驅避。

    魏郁軒表示，石山引水道靠近鹿林山野生動物重要棲息環境，依監測調查體型與特徵綜合推測，霞山、兒玉山、石水山、東水山、北霞山、鹿林山附近估計至少有十隻黑熊，呼籲大家近期避免進入石山引水道登山或健行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播