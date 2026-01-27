棲地與人類生活區域交疊 阿里山通報8起黑熊侵擾工寮

石山引水道周邊估計就有10隻黑熊個體活動。（嘉義林業分署提供）

隨著台灣黑熊保育成效提升，阿里山石山引水道附近紀錄到逾十隻黑熊活動蹤跡，林業署嘉義分署自去年十二月卅一日起至今，也在阿里山鄉靠東邊的里佳、達邦和樂野三村交界處接獲黑熊侵擾工寮等處共八起通報紀錄，顯示黑熊棲地與人類生活區域交疊情況增加。嘉義分署表示，已啟動監測與誘捕作業，呼籲山區民眾與遊客務必掌握防範要訣，落實人熊和平共存。

這八起通報紀錄分別為，去年十二月卅一日黑熊連續四天闖入達邦村安家工寮搜刮食物、今年元月十一日里佳村發現黑熊排遺、十五日里佳廢棄工寮、十七日達邦安家工寮、廿一日里佳楊家蜂箱與樂野村石家工寮、廿二日樂野吳家蜂箱與樂野另一處石家工寮，都被黑熊侵擾。

嘉義分署副分署長魏郁軒說，由於接獲通報位置已接近部落民眾居住地，上週設置兩個誘捕籠，但目前尚未捕獲黑熊，會持續追蹤，並以民眾生命財產安全為優先驅避。

魏郁軒表示，石山引水道靠近鹿林山野生動物重要棲息環境，依監測調查體型與特徵綜合推測，霞山、兒玉山、石水山、東水山、北霞山、鹿林山附近估計至少有十隻黑熊，呼籲大家近期避免進入石山引水道登山或健行。

