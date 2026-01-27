為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    去年出境1894.4萬人次創新高 入境857.4萬人次恢復疫前7成

    2026/01/27 05:30 記者蔡昀容／台北報導
    交通部觀光署公布2025年出入境人次，其中出境達1894萬4436人次，創歷史新高。 （記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署公布2025年出入境人次，其中出境達1894萬4436人次，創歷史新高。 （記者蔡昀容攝）

    交通部觀光署昨公布，去年我國出境一八九四．四萬人次創新高，前三名目的地分別為日本、中國、港澳；入境八五七．四萬人次，雖較前年成長九．一％，但觀光逆差來到一〇三六．九萬人次。

    觀光署統計，我國去年出境較前年成長十二．四三％，創歷史新高，且超越疫前二〇一九年的一七一〇．一萬人次紀錄。日本穩坐出國目的地冠軍寶座，約六七三萬人次，占總人次卅五％；第二是中國三二三．七萬人次、第三是港澳二一九．三萬人次。

    去年來台客和疫前一一八六．四萬人次相比，恢復約七成。前三名為日本客一四八．三萬、港澳一三一萬、韓國一〇一．六萬人次。

    若以二〇二四年平均消費推估，去年出國客觀光產值估約一．〇五兆元，來台客估約三五一二．一億元，觀光產值逆差估約七〇〇九．八億元。

    至於一〇三六．九萬人次逆差，觀光署副署長黃荷婷說明，主要受匯率、航班恢復、地緣政治、競爭國簽證放寬等影響，導致日本、中港澳等市場差距擴大。不過我國自一九九〇年起出境大於入境，國籍航空、旅遊、保險及零售產業也因此受惠。

    日本北海道札幌市前天下起破紀錄大雪，新千歲機場對外巴士、列車停駛，七千多人滯留機場一晚，不少自由行旅客行程大亂，欲搭機返台卻叫不到計程車，機場包車喊到七萬日圓；台灣旅行團則以變更行程或路線因應，未受重大影響。

