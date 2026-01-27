協助弱勢青年 總統宣布擴大百億海外圓夢基金

賴清德總統昨接見2025年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團。（總統府提供）

總統賴清德昨接見二〇二五年「國際青年大使交流計畫」及「農業青年大使新南向交流計畫」訪團，肯定青年大使出訪期間展現熱情與專業，讓世界看見台灣，總統並提到今年將擴大「青年百億海外圓夢基金計畫」的規模和名額，讓計畫更貼近年輕朋友的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭的孩子有更多機會到海外圓夢。

賴清德指出，過去十多年來，國際和農業青年大使總計超過二千位，去年更首度結合「原民外交」及「農業外交」，安排農業青年大使前往澳洲進行交流，展現台灣堅實的農業軟實力與科技力，印證他長期以來的信念：青年是國家的未來，也是台灣連結世界的動力。

賴清德表示，「青年百億海外圓夢基金計畫」去年有超過一千四百人參與，今年將擴大計畫規模和名額，讓計畫更貼近年輕朋友的需要，也讓弱勢、偏鄉、原住民及特殊家庭孩子有更多機會到海外圓夢，政府會持續結合相關部會資源，讓「走向國際」成為每一位台灣青年都可以達成的目標，讓台灣的影響力延伸到全球各個領域與社群，讓世界因為台灣青年的行動而更好。

賴清德期許青年們擔任最優秀的台灣大使，並大聲地告訴世界，台灣是一個自由、民主、多元、充滿活力的好地方，熱情邀請他們走進台灣，感受台灣的美好。

