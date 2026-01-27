教部試辦大專清寒優秀生獎學金 8000人受惠

教育部勵學獎學金扶助清寒優秀大專生，8000名學生受惠。圖為教育部技職司長楊玉惠（右）和高教司長廖高賢（左）說明政策內容。（記者林曉雲攝）

教育部首度鎖定「經濟弱勢且學業表現優異」大專校院學生，試辦「清寒優秀學生勵學獎學金」，由政府發放每月八千元或一萬元獎學金，一學年以九個月計算，每人共七．二萬或九萬元，預計八千名學生受惠，一一四學年投入六．六億元，獲獎學生可望於農曆春節前領取獎學金。

班排前30％ 自動比對免申請

教育部技職司長楊玉惠昨說明，獲獎學生須同時符合「經濟不利」與「成績優異」兩項條件，其中學業成績須為班級排名前三十％以內；與過去學生須自行申請獎學金不同，最大特色在於「免申請制」，由學校運用多年建置的IR校務研究資料庫，從學生學業表現與經濟條件資料中主動比對，進行獎學金審查與核發，讓真正需要且表現優異的學生獲政府支持。

政府每年投入逾二百億元推動多元助學措施，包括學雜費減免、弱勢助學計畫、高教深耕完善就學協助機制、拉近公私立學雜費差距方案等，形成完整的高教助學體系，楊玉惠表示，發放勵學獎學金是鼓勵在經濟條件不利下，仍願意持續努力學習的優秀學生。

每月8000或1萬 一學年領9個月

教育部高教司長廖高賢說明，獎學金分為Ａ類與Ｂ類，Ａ類須同時具備經濟不利身分如低收、中低收等，且學業成績達班級排名前三十％以內等，每月可領八千元獎學金；Ｂ類則對符合助學條件或家庭情況較特殊、具高度扶助需求之優秀學生，例如因家庭突發變故，須照顧長輩或親人的青年照顧者。

輔大林姓學生表示，勵學獎學金讓她也能成為鏟子超人，有餘力助人；中原大學郭姓學生來自低收入戶家庭且罹患重大疾病，有獎學金可以安心學習。

