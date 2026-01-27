龍鑾潭冬候鳥開趴 罕見灰鶴也來參加

灰鶴喜好棲息於開闊草地、湖泊及沼澤等環境。（劉川提供）

記者蔡宗憲／專題報導

北方冷氣團南下，今年國境之南的龍鑾潭熱鬧非凡，繼秋季的赤腹鷹、灰面鵟鷹之後，冬候鳥也大軍壓境，灰鶴、東方白鸛、白額雁接力登場，鳥友直呼「恆春半島的冬天宛如國際候鳥嘉年華會」。

今年恆春冬候鳥熱潮，最引人注目的莫過於全球僅存約二千隻、IUCN（國際自然保護聯盟）列為瀕危的東方白鸛；福爾摩沙野鳥保育協會秘書長黃蜀婷表示，東方白鸛近年頻頻造訪台灣，多次在龍鑾潭出現，此外，得益於地方推動有機耕作，雁鴨誤食農藥死亡情形降低，愛在農田覓食的白額雁開始現身墾丁，呈現出人鳥和諧共存的生態景觀。

請繼續往下閱讀...

「國旅低迷，恆春半島不該只有山與海，還有『候鳥生態保育故事』值得推薦。」黃蜀婷認為，從秋季赤腹鷹、灰面鵟鷹猛禽季節開始，這些遠道而來的嬌客就是恆春半島最珍貴的生態資產，建議政府串聯賞鳥中心與數位導覽，推動高品質的「秋冬鳥生態旅遊」。

福爾摩沙野鳥保育協會指出，日本九州冬季「萬鶴度冬」生態景觀吸引全球鳥友爭睹，地方政府投入超過八千萬日幣復育生態環境，是成功的「賞鳥經濟學」，希望台灣政府也能借鏡。

睽違卅年，罕見的灰鶴再度降臨龍鑾潭北岸，這份宛如天上掉下來的禮物，卻讓守護潭區多年的「潭主」劉川感到憂慮，因龍鑾潭南岸已嚴重淤積，強勢外來種巴拉草根深蒂固，擠壓本土植被的生存空間，導致潭底的螺類、蚌類幾乎絕跡，若能將淤積處挖深五十公分，就能釋放水域空間，救回候鳥寶地，他建議主管機關在三至五月間天候穩定且候鳥遷徙少的期間疏濬。

墾管處今年規劃南岸清淤

恆春鎮南灣里長葉啟俊指出，龍鑾潭長年未大規模清淤，導致滯洪功能失靈，每逢暴雨，水位便溢過南灣路，除威脅周邊住家財產安全，也讓候鳥生態面臨威脅。

立委徐富癸要求水利署正視淤積問題，進行除草與疏濬工程。墾丁國家公園管理處表示，已將龍鑾潭清淤工程納入今年規劃項目，將優先處理南岸區域；水利署也表示正在盤點經費，配合相關工程。

龍鑾潭南岸約五公頃的區域已嚴重淤積。 （記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法