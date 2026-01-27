馬太鞍溪堰塞湖「拆彈」勇士：說不怕都是騙人的／林保署留下重機具 待命下一次危機派上用場

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年12月28日施工前的影像。（林保署花蓮分署提供）

「只要你有需要，我義無反顧！」一句承諾讓十四名來自嘉義與花蓮的勇士，在隨時可能崩塌的深山峽谷中，度過了驚心動魄的卅天；花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖施工團隊把機具留在原地，昨由空勤總隊直升機順利載送下山，圓滿達成階段性任務。

通過落差300公尺泥流區、大壩最困難

去年九月樺加沙颱風重創花蓮，馬太鞍溪上游邊坡大崩塌形成堰塞湖，蓄水量一度高達九一〇〇萬公噸，經潰流成災及自然溢流後，蓄水量仍有廿七．九萬公噸，宛如不定時炸彈，林業保育署花蓮分署委託嘉義工程業者黃國寶組隊，上月廿八日帶著重機具挺進山區「拆彈」。

「最困難的就是要通過落差三百公尺的泥流區與大壩。」黃國寶說，當初招募怪手司機時，一看到現場惡劣的環境，高達二百公尺的垂直峭壁、隨時滾落的土石，嚇得當場「不做了」，出發當天就少了三名司機。

「安廷」移開30噸巨石 「陳陳」被玻璃劃傷

在留下來的人員中，來自花蓮萬榮鄉明利村「安廷」挺身擔任先鋒部隊，家裡也受災的他駕駛怪手在崎嶇溪谷中開闢便道，憑藉技術移開卅噸巨石，逐步向前推進；另一位勇士「陳陳」則遭遇落石砸破怪手車窗，被玻璃劃傷仍堅持崗位；還有負責警戒的部落青年，在寒風中緊盯上方落石，守護夥伴的性命。

入夜氣溫不到5度 撿漂流木生火取暖

黃國寶說，入夜後氣溫驟降至五度以下，簡易帳篷寒氣逼人，只能撿漂流木生火取暖，根本睡不著，隨時都聽到落石滾下來聲音。為了不讓家人擔心，總是報平安：「山上很好，很安全。」把恐懼與寒冷吞進肚子裡。

施工團隊利用反覆攔水、放水的技術，讓水流沖刷帶走土石，成功把堰塞湖水位降至見底，只剩二．六萬公噸，移除了超過一百五十萬立方土石，解除下游危機。

但回家的路不比上山簡單，山區大雨導致便道崩塌中斷，陸續有四台怪手遭土石掩埋報銷，還有五台怪手與運補車留在山上，糧食也耗盡，花蓮分署昨申請空勤總隊支援，以直升機將疲憊不堪的勇士接回平地。花蓮分署說明，因山上崩積土砂仍具坍塌崩落潛勢，施工人員原規劃下撤路線日前發生大約十八公頃的大量土石崩坍，造成河道束縮無法通行。

花蓮分署長黃群策昨早帶著蘋果迎接勇士歸來，黃國寶說：「終於可以回嘉義過年了。」並強調「真的很危險，說不怕都是騙人的」；留下的重機具仍停在堰塞湖畔，待命下一次危機時派上用場。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖成功見底，1月25日影像。（林保署花蓮分署提供）

花蓮馬太鞍溪堰塞湖降挖團隊休憩平台，隨時都能聽到落石滾下來的聲音。（林保署花蓮分署提供）

