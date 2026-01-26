台中市定古蹟詔安堂修復 投注5600萬

中市客委會爭取平均地權基金支持，為「詔安堂」施做緊急加固工程，並停止開放參觀。（記者歐素美攝）

台中市政府客委會推動台中市定古蹟保存與活化再利用，爭取中央補助修復台中市定古蹟、北屯地區極具代表性的客家聚落建築「詔安堂」，總計畫經費五六〇〇萬元（包含規劃設計及工程施作），中央客委會補助四三六八萬元，市府自籌一二三二萬元，預計明年下半年動工，二〇二九年完工。

中市客委會主委江俊龍表示，來自福建漳州府詔安縣的江氏家族，於一九三六年在北屯區起建詔安堂，在資源匱乏的環境中就地取材，以竹材、茅草、土墼等材料構築家園，充分展現客家族群堅毅勤樸、胼手胝足的生活態度和奮鬥精神。

詔安堂屬傳統三合院建築格局，即正身帶左右護龍，客家建築稱為「一堂二橫」，左右外護龍因配合產業需求改作菸樓、豬圈、牛棚等附屬建築，屋後則有洗衫窟與蓄水池，呈現閩客文化融合建築特色。

江俊龍表示，市府爭取經費多年，終於獲得核定補助修復，去年並爭取平均地權基金支持，施做緊急加固工程，停止開放參觀，目前進行規劃設計階段，修復後將提供部分空間作為台中溝背戰役史料展示及維護客家文化資產，另導入藝文產業，讓古蹟活化再利用。

