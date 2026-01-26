金門馬拉松 肯亞選手全馬稱王封后

金門馬拉松熱鬧登場，有來自廿四國、近六千二百位選手共襄盛舉。（記者吳正庭攝）

金門馬拉松昨天登場，雖然競賽組少了國軍海龍蛙兵的「戰鬥紅短褲」，依然充滿活力，吸引廿四國、近六千二百位選手共襄盛舉。全馬男子組由肯亞選手以二小時十七分卅二秒奪魁，全馬女子組也由肯亞選手以二小時卅七分卅秒封后。

賽事由運動部政務次長鄭世忠、全民運動署署長房瑞文、金門縣副縣長李文良、金門體育會理事長歐陽儀雄等人鳴槍啟動，陸委會主委邱垂正率團參賽，金門縣副縣長陳祥麟也挑戰半馬賽程。

邱垂正參加十公里賽事，他在完賽後表示，看到各年齡層朋友一起跑，挑戰自我、超越極限，創造最好的成績都很開心；參賽是忙裡偷閒，讓自己身體不要停下來、不要僵化。

被問及明年是金門馬廿週年，是否擴大邀請對岸人士參與？邱垂正說，只要為和平而跑，跑出兩岸的和平繁榮、健康有序，大家一起共襄盛舉。

另外，賽事傳出工作人員疑似未落實檢查制度，導致未成年跑者領取完賽禮金門高粱酒；縣府教育處回應，賽前有公告，並要求家長寫切結書，由家長或教練代未成年跑者領酒，已加強檢視流程。

