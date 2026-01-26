鏟子超人光復清淤救災 環境部辦感恩餐會

環境部送給志工的紀念獎座，基座取自光復災區淤泥燒製，鏟子由海廢塑膠再製，銘版更是用當地回收的鋁罐打造。（記者王錦義攝）

災區淤土廢棄物仍有百萬噸 彭啓明︰編30億分類去化

花蓮馬太鞍溪堰塞湖去年九二三潰決重創光復鄉，環境部昨舉辦「災後環境清理策進會暨清淤志工感恩餐會」，感謝全國一百二十個公私團體與志工投入災後清理。環境部估計災區淤土仍有一百萬噸，環境部長彭啓明表示，行政院已編列三十億元處理費用，預計三年內分類完成，堆置區域覆蓋帆布，避免再受風災影響。

蕭美琴、童子賢 錄影片謝志工

行政院政務委員季連成出席餐會表示，感謝來自全國各地五十萬人次的志工、國軍以及重機具業者投入救災工作，其中挖土機行老闆林鴻森救災期間因感染不幸病逝，因為有「重機械超人」加上熱愛這片土地和家園的志工們，讓二十天內復原光復市區成為可能。

無法到場的副總統蕭美琴、和碩科技董事長童子賢等人也錄製影片向志工致謝。蕭美琴說：「是你們的慷慨付出，接住了花蓮這片受傷的土地。」

此外，季連成與花蓮縣議長張峻等人視察光復糖廠後方的中繼屋，他說，目前中央共建四十一戶中繼屋，包含台糖宿舍十一戶、光復糖廠後方土地三十戶，現有的中繼屋數量應足夠災民居住。針對部落族人有其他需求，原民會正以中繼屋概念展開規劃，但如果既有的中繼屋空間足夠，仍希望族人入住。

中繼屋安置 季連成︰盼族人入住

季連成指出，重災區分為二部分，包含農田及有房子的建地，政府會朝向收購或增購方式處理，以利未來在中下游處興建超級堤防、蓄洪池或是種植林木成為森林。

品質較好砂石 將外運供營建使用

彭啓明表示，目前光復鄉清出的砂土與廢棄物混雜，總量約六十至七十萬噸，若加上尚未完全清理的佛祖街重災區域，廢棄物估計高達一百萬噸，行政院已編列三十億元專款處理，品質較好的砂石將採「東砂北運」或「東砂西運」供營建使用，難以處理的廢棄物需耗時分類，約二到三年去化，環境部已投入數百萬元購買大型帆布覆蓋堆置區，避免揚塵或遭颱風二度沖刷。

環境部昨在花蓮舉辦感恩餐會，向去年9月馬太鞍溪堰塞湖洪災，協助清淤救災的120個公私團體及志工致謝。（記者王錦義攝）

