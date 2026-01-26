主辦單位1個月前要求關注天氣 天氣風險：精準預報至關重要

霍諾德昨挑戰赤手獨攀台北101，象山觀景平台聚集攝影愛好者與民眾關注。（記者陳逸寬攝）

美國好手霍諾德（Alex Honnold）原定廿四日徒手攀登台北一〇一，因天候不佳臨時延期，改至昨天上午。民間氣象公司天氣風險透露，一個月前就接到製片公司聯絡，密切關注攀登預定及備援日期天氣，確保安全性及轉播品質。中央氣象署推估，霍諾德昨天所處的環境，陣風超過五級。

氣象署推估陣風超過5級

霍諾德昨在無雨情況下，徒手攀登一〇一，完成史詩級挑戰。天氣風險表示，主辦單位事前在媒體上說明，這場挑戰背後經過嚴密科學評估與精準計算，將風險降到最低；而總部位於英國的製片公司，一個月前即聯絡天氣風險公司，密切關注攀登的預定日期與備援日期天氣。

天氣風險說明，霍諾德徒手攀爬具極高風險，攝影師也得吊掛高空拍攝，各樓層並架設攝影機，若風大或雲霧濃厚，不僅拍攝受阻，更可能危及安全，為顧及安全性及轉播品質，精準天氣預報至關重要。

天氣風險表示，經多次溝通，雖深冬天氣快速變化增加挑戰困難，但昨天氣如預期轉好，轉播也順利，完美呈現這場精彩挑戰，「謝謝Alex、Netflix、台北一〇一和幕後的無名英雄們，讓世界看到台灣，在寒冷的冬天，有溫暖的感動。」

台灣冬季易受東北季風影響風雨強度，台北盆地也因地形複雜，風力較難預測。氣象署預報員鄭傑仁表示，雖有長期預報可參考，不過每兩、三天就會異動，而近日天氣變化較大，天氣轉好時間點預測難度高，若要以「小時」作為預測尺度，確實要待當天或前一天才能確認。

鄭傑仁說明，昨屬於偏東風環境，台北信義區雖然無雨，但風力偏強。氣象署測站位於地面，昨天上午九點至十一點間，測得一至二級平均風、五級陣風； 然而霍諾德位於高樓層建築物外，風力較大，推估平均風應達二至三級，陣風為五級以上。

