91分鐘「台灣時刻」 全球同步關注／CNN引用賴清德賀文 稱「台灣總統」

艾力克斯霍諾德昨日攀登台北101，成功登頂，不只改寫歷史，還將「台北、台灣」送上國際舞台！。（記者方賓照攝）

艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）徒手攻頂台北一〇一，不只改寫歷史，還將「台北、台灣」送上國際舞台！美國在台協會指出，更多美國人與全球觀眾藉此進一步認識一〇一；美國有線電視新聞網《CNN》引賴清德賀文並稱「台灣總統」、《紐約郵報》新聞畫面飆揚中華民國國旗等，讓該九十一分鐘的攀登，成為全球媒體同步關注的「台灣時刻」。

霍諾德昨獨自攀上高達約五〇八公尺的一〇一大樓，該挑戰由Netflix獨家直播，霍諾德僅用九十一分鐘完成攻頂，讓全球觀眾集體屏息，國際媒體也毫不手軟形容這是「生死等級」的嘗試，全程既刺激又令人不安，觀眾卻又無法移開視線。

昨也透過霍諾德的挑戰畫面，把台灣送上國際舞台；美國在台協會（AIT）便在官方臉書發文恭喜霍諾德成功徒手獨攀，讓許多美國人及全球觀眾更進一步認識這座坐落於台北市中心的指標性建築。

《華盛頓郵報》形容，台灣在抵禦中國壓力之際，趁勢抓住行銷國際的機會；中國網友昨也同步關注，讓「台北一〇一」衝上「微博」熱搜第一名。

《CNN》昨也全程以首頁即時更新方式報導，並評價：「他是史上第一位，無繩索獨自攀登這棟全球最高摩天大樓之一的人。」《CNN》還直接點名賴清德是「Taiwan president（台灣總統）」，同步轉發賴清德向霍諾德道賀的臉書貼文。

美國《紐約郵報》也引述《美聯社》報導，以斗大標題寫下：「在Netflix的摩天大樓直播中，Alex Honnold無繩索登上台北一〇一頂端。」並搭配中華民國國旗在直播畫面中清楚飄揚。

