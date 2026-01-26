寫下人類極限新頁 霍諾德：越爬越放鬆、愉快／最困難之處不是高度、結構 而是保持冷靜

霍諾德（左）昨日花了91分鐘攻頂台北101，妻子桑妮（右）現身力挺。（Netflix提供）

美國獨攀傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）昨以「完全無繩索」方式，僅花九十一分鐘就成功攀爬至台北一〇一頂端，寫下人類極限新頁。霍諾德登頂後，走進記者會的那一刻，全場掌聲響起，他的妻子桑妮同樣在現場，親自感受來自群眾的能量與支持。

外界替前一天天候不佳捏把冷汗，霍諾德卻淡定回應，風向、雨勢只是冒險的一部分，「這次攀爬一〇一更像是一趟偉大的旅程。」被問最困難的地方，他回答不是高度、不是結構，而是保持冷靜，不過他說：「很多人以為我越爬越緊張，其實爬上去反而放鬆，甚至是愉快的。」

至於眾目睽睽下如何保持專注？霍諾德的回答溫柔又真誠：「一開始看到那麼多人帶著善意希望我成功，整個過程就像在慶祝。」懸在空中的不確定感，反而讓他腎上腺素飆升。

101較酋長岩多了複合風險

對攀岩迷而言，昨日畫面也讓人想起二〇一七年那一幕，當年霍諾德也是徒手攀登全程三千英尺（約九一四公尺）的美國加州酋長岩，零失誤完成，被完整記錄並成為傳奇。相較於自然岩壁，台北一〇一少了冰雪，卻多了城市高度、風切與外凸結構的複合風險，昨霍諾德被問是否想到失手的可能性，他依舊冷靜：「我只專注眼前正在做的事。」

法國蜘蛛人：完全不擔心出意外

霍諾德登頂後，最重量級的祝賀來自「法國蜘蛛人」亞倫．羅伯特（Alain Robert）。羅伯特二〇〇四年便已攀登台北一〇一，他第一時間道賀：「Good job, Alex!」，笑說自己當年不巧遇上雨天與強風，足足花了四小時才登頂，而看到霍諾德在一〇一樓頂拿著手機開心自拍，羅伯特直言完全不擔心對方會出意外，「因為我太了解他了。」

太太笑稱「很高興爬的人不是我」

霍諾德和桑妮育有一對雙胞胎女兒，桑妮昨也坦言：「有些（挑戰）提案，確實不太適合已經成家的男人。」但關鍵不在阻止，而是一起討論和決定，她更暖心說，「身為妻子，我選擇支持、鼓勵他，而不是阻擋。」直言不論發生什麼事，都會站在老公旁邊。

桑妮也替老公霍諾德平反外界誤解：「沒真正看過他攀岩，很容易誤會他。」甜誇老公是個會享受過程、帶著童心玩樂感的人，並非單純追求「危險極端」的挑戰。她幽默笑稱，現場替他加油、想分擔緊張的同時，「很高興爬一〇一的人不是我。」

艾力克斯霍諾德昨日攀登台北101，成功登頂。（記者方賓照攝）

美國自由攀岩好手艾力克斯霍諾德完成登頂台北101後，與妻子擁抱親吻。（記者陳逸寬攝）

