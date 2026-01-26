芎林農會銀髮族 樂當打工仔

芎林農會綠照「志工班」卅名阿公阿婆，自掏腰包或當快樂「打工仔」。（記者黃美珠攝）

記者黃美珠／專題報導

全國唯一綠色照顧自辦班、新竹縣芎林鄉農會卅名阿公阿婆，每週上學或外出講課的一群老「打工仔」，展現「老」實力將賺到的錢存入班費，大家共享、共有、共樂也共習（惜），學校機關團體辦食農教育，他們搶著到場賣「爆米香」，指導DIY紅粄、菜包，也導覽介紹台灣米食、芎林好米等。各自拿出看家本領，只要有人想學，他們就願教，從服務大家中賺取少許的班費和大大的成就感，以此鼓勵那些仍宅在家的銀髮族也走出來，因此他們以綠照「志工班」自居。

傳授農事技藝 當綠照志工

芎林農會二〇二〇年起推動綠照，每班三年提供多樣的免費研習，五年中兩度戴上全國十大推動優良農民團體的桂冠。班員把過去營生、看似不起眼的農事技藝等，變成跨世代文化、產業、自然生態的傳承和引領，這些長者從坐在台下到走上講台，去年底已累積受邀對外教學五十二場、服務了一七七二人次，成為政府綠照政策最亮麗的一道風景。

賺取少少班費大大成就感

班員劉秀蓮說，自辦班課程多元而豐富，從認知訓練、手工藝、繪畫、機智問答、手機操作、均衡營養，到美食實做、防詐騙、急救術等，讓大家身心健康都獲得一定的提升和改善，光從一早見面微笑道早、量血壓起，養成自我保健的好習慣，人際關係也更融洽。

就連每次課前的有氧運動，也讓他們有機會代表全鄉出去比賽或登台演出，這些不僅促進學員們手腦協調、延緩退化，更讓他們重新找回「被需要」的價值與自信。

