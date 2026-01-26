為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    接納不一樣的自己 林菡萱獲普仁獎

    2026/01/26 05:30 記者鄭淑婷／桃園報導
    藍之妘（左一起）、張凱翔、游婕妍、張羽彤（右二）、林菡萱（右一），獲選推薦入圍全國普仁獎，由桃園市副市長王明鉅（右三）頒獎。（記者鄭淑婷攝）

    靈鷲山桃園區普仁獎頒獎典禮昨日於桃園高中舉行，共有一四七位在逆境中堅守品德、努力向學的學生獲獎。

    獲得推薦入圍全國普仁獎的大溪區百吉國小六年級林菡萱，曾因白斑受到嘲笑而封閉自己，每天緊緊戴著口罩，甚至一度拒學，去年她轉學到百吉國小後，導師陳春美不斷從旁鼓勵，希望她接受特別的自己，終於讓她慢慢走出陰影、迎向陽光，在頒獎典禮上，她更勇敢摘下口罩，並向導師說：「謝謝老師的照顧。」

    靈鷲山佛教教團表示，普仁獎桃園區有一四七位孩子獲獎，國小有六十二人、國中八十五人。其中，林菡萱與中埔國小陳季桓、自強國中郭郁恩、大同國小張羽彤、中興國中藍之妘、光明國中張凱翔、埔心國小游婕妍，獲選推薦入圍全國普仁獎。

    林菡萱是泰雅族女孩，過去因臉上的印記遭到同儕嘲笑，長期以口罩遮住大半個臉龐，她的父親前年因為心臟病離世後，她更加封閉自己，一度不想到學校上課，靠著畫畫抒發不安的情緒，去年她轉學到百吉國小，在導師的引導下慢慢接納不一樣的自己，更在申請書中寫下「畢業前要把口罩拿掉」的願望，而在昨天的頒獎典禮上，她已提前實現自己的勇氣宣言。

