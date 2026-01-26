基市免費營養午餐 童子瑋質疑犧牲外師

基隆市議長童子瑋表示，市府一年內強推營養午餐免費政策，到底犧牲哪些教育資源？（資料照）

基隆市議長童子瑋昨在臉書貼文，公開第一線外師陳情信指出，多位教師被認為是冗員而終止職位，其他教師則會失去駐點服務，變成四處奔波的「巡迴演出」。童子瑋表示，基市府應儘速對外說明，一年內強推營養午餐免費政策，到底犧牲了哪些教育資源？

教育處︰中央刪減補助 地方預算緊縮

基隆市教育處指出，有關外界關心免費營養午餐政策是否對外師經費造成影響？因市府在去年底減債有成，促使營養午餐得運用相關財源。至於，外師經費部分，去年財政劃分法通過後，中央刪減補助款致地方預算緊縮，基隆市政府已規劃「駐點巡迴外師計畫」，後續將與學校研商，確保均等的英語學習機會；惟這筆外師經費，市府將在明年預算再予補回。

請繼續往下閱讀...

童子瑋指出，他支持「讓午餐不再成為家長負擔」的政策方向，但更強調免費營養午餐的推動，必須兼顧用餐品質，刪除爭議及錯誤預算，透過逐年調整降低對整體教育體系衝擊。但市府選擇在缺乏完整規劃下急就章、拚一次到位，反而壓縮了基層的教育資源。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法