    淡北道路施工 大度路平日假日都塞

    2026/01/26 05:30 記者董冠怡／台北報導
    因應淡北道路工程，中央北路、大度路正在施作人行道削減。 （記者董冠怡攝）

    因應淡北道路工程，中央北路、大度路正在施作人行道削減。 （記者董冠怡攝）

    橫跨新北市淡水區及台北市北投區的淡水河北側沿河平面道路（簡稱淡北道路），正在施工中，預計二〇二九年完工。昨天假日記者走訪雙北交界的中央北路及大度路交叉口，目前雖僅在進行工程前置作業，但不論是往新北市或台北市均塞車，現場至少需要四名交通人員指揮疏導，在地里長受訪無奈表示，平日上班尖峰跟假日都塞，反映也無用，只說會做好交通維持，對於官方宣稱淡江大橋五月通車後將分散車流，抱持懷疑態度，畢竟民眾還是有習慣的通勤路線，憂心北市端開始施工後，交通惡夢會加劇。

    里長憂北市端施工 塞車加劇

    新北市政府為改善台二線竹圍至紅樹林的塞車問題，規劃興建淡北道路，全長五．四五公里，起自淡水區，以高架方式跨越捷運淡水線及關渡大橋，後以地下車行箱涵型式穿越中央北路，行經立功街、關渡路，於立德路口採陸橋型式跨越，終點降至原地面銜接大度路，二〇二四年動工，預計二〇二九年完工。新北市新建工程處長簡必琦指出，由於工程需在立德路、大度路口中央施作高架橋墩，預計今年四月施作圍籬。

    交通局︰把關交維降低衝擊

    北投區關渡里長張淑綢說，大度路平日上班尖峰及假日出遊都塞車，之前反映僅獲市府已通過交維計畫的回應，講了也沒用，政府宣稱淡江大橋通車後有助分散車流，但完工後才知成效。八仙里長黃永清直言，淡北道路北市端開始施工後，「大家都會害怕交通狀況惡化，淪為下一個內湖！」

    台北市交通局回應，因應淡北道路施工，除了改善重要路口號誌，把關交維計畫降低交通衝擊，大度路快慢車道實體分隔也已取消，未來通車後，將會控管進入大度路的車流。

