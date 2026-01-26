要求廢除校事會議 全教總提5訴求

全教總昨發起「捍衛教育專業，維護教師尊嚴—廢惡法、救教育」遊行陳抗。（記者王藝菘攝）

「解聘辦法」及「校事會議調查制度」引發教師不滿，全教總昨號召逾千人陳抗，控訴中小學校園存在濫訴、小案大辦等問題，要求應該廢除惡法、建立合理過濾機制防止濫訴，同時也要補償受不當調查的教師，也嗆教育部長鄭英耀若無力解決就立即下台。

教部：持續多元蒐集各方意見

對此，教育部回應，校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，並未因法令發布而停止檢討作業，而是持續透過多元管道蒐集教師、校長、家長、民間團體及地方政府等各方意見，作為後續行政指導與制度精進的重要參考。

全教總理事長侯俊良批評，前部長潘文忠是惡法始作俑者，造成「毀師滅校」，現任部長鄭英耀上任後，說給半年時間，結果兩年過去，修出來的結果並沒有多大改變，而教育部自己也早已承認，校園裡存在著濫訴、小案大辦、行政量能等問題，因此呼籲大家應該站出來支持「廢惡法、救教育」。

控訴中小學存在濫訴、小案大辦

昨教團提出五大核心訴求，包含：應重新檢討「解聘辦法」存廢，回歸教師法與原教評會審議；應嚴格檢視調查員人才庫，剔除不適任人員；建立合理過濾機制，阻卻濫訴與小案大辦；恢復因不當調查之教師名譽，並建立實質行政補償機制；若教育部長無力解決教育困境、保障師生權益，應立即下台。

