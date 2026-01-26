為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    要求廢除校事會議 全教總提5訴求

    2026/01/26 05:30 記者楊綿傑／台北報導
    全教總昨發起「捍衛教育專業，維護教師尊嚴—廢惡法、救教育」遊行陳抗。（記者王藝菘攝）

    全教總昨發起「捍衛教育專業，維護教師尊嚴—廢惡法、救教育」遊行陳抗。（記者王藝菘攝）

    「解聘辦法」及「校事會議調查制度」引發教師不滿，全教總昨號召逾千人陳抗，控訴中小學校園存在濫訴、小案大辦等問題，要求應該廢除惡法、建立合理過濾機制防止濫訴，同時也要補償受不當調查的教師，也嗆教育部長鄭英耀若無力解決就立即下台。

    教部：持續多元蒐集各方意見

    對此，教育部回應，校事會議制度調整是基於制度實施後的實務檢視，相關制度不可能一步到位，辦法於公告施行後，並未因法令發布而停止檢討作業，而是持續透過多元管道蒐集教師、校長、家長、民間團體及地方政府等各方意見，作為後續行政指導與制度精進的重要參考。

    全教總理事長侯俊良批評，前部長潘文忠是惡法始作俑者，造成「毀師滅校」，現任部長鄭英耀上任後，說給半年時間，結果兩年過去，修出來的結果並沒有多大改變，而教育部自己也早已承認，校園裡存在著濫訴、小案大辦、行政量能等問題，因此呼籲大家應該站出來支持「廢惡法、救教育」。

    控訴中小學存在濫訴、小案大辦

    昨教團提出五大核心訴求，包含：應重新檢討「解聘辦法」存廢，回歸教師法與原教評會審議；應嚴格檢視調查員人才庫，剔除不適任人員；建立合理過濾機制，阻卻濫訴與小案大辦；恢復因不當調查之教師名譽，並建立實質行政補償機制；若教育部長無力解決教育困境、保障師生權益，應立即下台。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播