卓揆視察敏盛醫院UCC 4策略因應春節

行政院長卓榮泰（左二）、衛福部長石崇良（左一）視察大園敏盛醫院「UCC」藥局運作情形。 （記者余瑞仁攝）

為因應假日輕症、急症醫療需求，衛福部於六都設置十三處「週日及國定假日輕急症中心」（UCC），行政院長卓榮泰昨表示，春節是國人最重視的節日，衛福部記取去年春節期間急診大塞車的經驗，今年祭出「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四項策略，總統賴清德除指示務必把這件事做好，也將擇日視察。

卓榮泰昨率衛生福利部長石崇良等人，視察桃園市大園敏盛醫院UCC，並關心民眾就醫需求，同時了解農曆春節醫療量能整備情形，並向現場醫事人員表達慰勉與感謝。

石崇良表示，往年春節期間急診就醫人次約為平日的一．五到一．七倍，且以非重症患者居多，因應今年春節連續假期，衛福部提前部署「春節整備專案」祭出四大策略，從人力、資源到制度面，事前盤點、提早動員，期盼春節期間能夠達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。

除夕到初三 獎勵加倍

健保署長陳亮妤強調，為鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，首度運用健保總額中「其他部門」經費十六億元，擴大獎勵醫院及診所門診，從除夕到初三加成一〇〇％，初四與初五加成五〇％，小年夜、小年夜前一日及初六加成卅％，且八成獎勵費用須分配給相關醫事人員。

健保署增設春節專區

她表示，去年十一月開辦的六都十三個UCC據點，主要就醫疾病以發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口處理等，提供「急但不重」者就醫需求，服務人次已逾四八〇〇人次，以台南每月約八百人次最多，台北每月約四十人次最低，預計四月份會對此進行盤點並檢討。

今年春節連假長達九天，健保署於健保快易通APP及全球資訊網增設春節專區，讓民眾可透過專區掌握看診資訊。也請輕症患者可利用假日輕急症中心（UCC）就醫，將急診資源優先留給重症患者。

