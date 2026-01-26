為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    卓揆視察敏盛醫院UCC 4策略因應春節

    2026/01/26 05:30 記者余瑞仁、林志怡／綜合報導
    行政院長卓榮泰（左二）、衛福部長石崇良（左一）視察大園敏盛醫院「UCC」藥局運作情形。 （記者余瑞仁攝）

    行政院長卓榮泰（左二）、衛福部長石崇良（左一）視察大園敏盛醫院「UCC」藥局運作情形。 （記者余瑞仁攝）

    為因應假日輕症、急症醫療需求，衛福部於六都設置十三處「週日及國定假日輕急症中心」（UCC），行政院長卓榮泰昨表示，春節是國人最重視的節日，衛福部記取去年春節期間急診大塞車的經驗，今年祭出「提早因應、患者分流、擴充醫療量能、強化區域聯防」四項策略，總統賴清德除指示務必把這件事做好，也將擇日視察。

    卓榮泰昨率衛生福利部長石崇良等人，視察桃園市大園敏盛醫院UCC，並關心民眾就醫需求，同時了解農曆春節醫療量能整備情形，並向現場醫事人員表達慰勉與感謝。

    石崇良表示，往年春節期間急診就醫人次約為平日的一．五到一．七倍，且以非重症患者居多，因應今年春節連續假期，衛福部提前部署「春節整備專案」祭出四大策略，從人力、資源到制度面，事前盤點、提早動員，期盼春節期間能夠達成「重症有照顧、輕症有處去、就醫不擁擠、過年不斷藥」的目標。

    除夕到初三 獎勵加倍

    健保署長陳亮妤強調，為鼓勵醫療院所於春節期間提供醫療服務，首度運用健保總額中「其他部門」經費十六億元，擴大獎勵醫院及診所門診，從除夕到初三加成一〇〇％，初四與初五加成五〇％，小年夜、小年夜前一日及初六加成卅％，且八成獎勵費用須分配給相關醫事人員。

    健保署增設春節專區

    她表示，去年十一月開辦的六都十三個UCC據點，主要就醫疾病以發燒、呼吸道症狀、腸胃道症狀、簡單傷口處理等，提供「急但不重」者就醫需求，服務人次已逾四八〇〇人次，以台南每月約八百人次最多，台北每月約四十人次最低，預計四月份會對此進行盤點並檢討。

    今年春節連假長達九天，健保署於健保快易通APP及全球資訊網增設春節專區，讓民眾可透過專區掌握看診資訊。也請輕症患者可利用假日輕急症中心（UCC）就醫，將急診資源優先留給重症患者。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播