專家：台灣以知識價值 參與國際秩序

中央研究院「台灣橋梁計畫」系列講座邀請2006年諾貝爾化學獎得主、美國史丹佛大學醫學院教授Dr.Roger D.Kornberg（中）發表演說，中研院長廖俊智（左）親自接待。（資料照，中研院提供）

在地緣政治緊張與戰爭風險升高的時代，台灣選擇以科學、教育與人文作為外交語言，搭建通往世界的橋梁。「台灣橋梁計畫」不僅是高等教育與學術交流工程，更是具有戰略深度的國際公共外交行動，展現台灣以知識與價值參與國際秩序的企圖。

駐印度大使陳牧民指出，國際體系走向碎片化與權力競逐，傳統外交往往受限於政治對立與制度框架，以科學、教育與和平對話為核心的台灣橋梁計畫，正補足當代外交最欠缺的「信任型連結」，讓台灣不只是地緣政治的焦點，更成為全球知識網絡的重要節點。

請繼續往下閱讀...

駐英國公使江雅綺表示，台灣在外部壓力下展現驚人的韌性，這樣的經驗在全球具有獨特價值，透過橋梁計畫深化與世界頂尖學術機構的連結，有助於台灣持續鞏固科技、經濟與民主的國際地位。

諾獎得主來台 帶來長期國際連結

淡江大學副校長許輝煌表示，諾獎得主來台，為台灣學研機構帶來長期的國際連結，其影響力不僅限於計畫期間，更將延續至未來。

政大台史所教授薛化元認為，在國際參與空間有限的情況下，台灣橋梁計畫提供一種突破與補強的途徑，讓台灣的價值能夠被更廣泛地理解與認同。

主動參與對話 才能形塑戰略位置

成大政治系教授王宏仁強調，在大國競逐與威權擴張的時代，台灣唯有主動參與全球知識生產與價值對話，才能形塑自身的戰略位置，台灣橋梁計畫展現的正是一條以知識為槓桿、以民主為底蘊、以和平為方向的國家戰略路徑。

前政務委員林萬億指出，學術發展必須結合社會責任、永續與和平，透過國際交流，讓台灣成為全球知識與科技社群的重要一員。

台灣師範大學校長吳正己強調，台灣自由的學術環境，在全球高教體系中具有獨特的吸引力，也讓重視人類未來的國際學者，願意深入理解台灣。

陽明交通大學退休教授林健正建議，政府應協助讓諾貝爾級對話轉化為國家競爭力，並將台灣的自由民主價值推向世界。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法