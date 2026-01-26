「台灣橋梁計畫」31諾獎得主來台 展現實力外交／以學術為橋梁 重新定位台灣在國際社會的角色

「台灣橋梁計畫」半年內密集邀請31位諾貝爾獎得主來台交流，學界認為這不只是學術交流，更是一種「實力外交」。圖為該計畫第3場講座，邀請2012年諾貝爾物理學獎得主、塞爾格．哈羅契(Serge Haroche)（左三）發表演講。（資料照，中研院提供）

在全球地緣政治震盪、科技競逐加劇與民主價值受挑戰的時代，台灣正以學術為橋梁，重新定位自身在國際社會中的角色。中央研究院、台灣大學等十二所學術機構共同推動「台灣橋梁計畫（TAIWAN BRIDGES）」，半年內密集邀請多達卅一位諾貝爾獎得主來台深度對話，成為全球罕見的學術行動。學界認為，頂尖學者願意來台，代表他們對台灣的重視與認同，這不只是學術交流，也是獨特的「台灣經驗」，更是一種「實力外交」。

15位已完成演講 1位今天開講

台灣橋梁計畫邀請的卅一位諾貝爾獎得主，橫跨經濟、和平、化學、物理與生醫等領域，目前已有十五位完成演講，今日開講的Prof. Morten P. Meldal（2022年化學獎得主）是第十六位。該計畫採取跨校跨域、長期運作的模式，透過公開演講、主題論壇與跨領域討論，建立可累積及可延伸的國際對話平台，不僅是學術活動，更是台灣在全球知識體系中的戰略布局，展現高教體系承接大型國際學術行動的制度能力。

卡曼：自由的人們是台灣最珍貴財富

其中，諾貝爾和平獎得主塔瓦庫．卡曼（Tawakkol Karman）演講時談到台灣，除讚許台灣在民主與科技發展上的成就，指出台灣在區域安全與全球供應鏈中扮演關鍵角色，認為「台灣最珍貴的財富，不只是科技與經濟，還有自由的人們」。

另一方面，卡曼也提醒台灣在發展產業與科技的同時，要保護土地與環境。她認為，能源轉型與發展再生能源是抵禦全球暖化的重要關鍵，呼籲公民持續關注，督促政府把承諾化為具體行動。

前考試院長黃榮村：獨特的台灣經驗

總統賴清德在去年十一月計畫啟動儀式中指出，世界正面臨地緣政治衝突、極端氣候與科技霸權競逐等多重挑戰，台灣橋梁計畫是台灣主動走向世界的關鍵行動，透過深化高教國際連結與培育頂尖人才，讓台灣的研究與創新成果成為全球和平、繁榮與永續的重要力量。

曾任考試院長與教育部長的心理學者黃榮村分析，在地緣政治壓力與戰爭威脅下，台灣仍展現自信自主與民主韌性，形成獨特的「台灣經驗」；台灣橋梁計畫不只是學術活動，而是影響台灣世代、連結世界文明的關鍵工程。

台灣大學校長陳文章也強調，該計畫更是一種「實力外交」，台大已與法國學者合作成立量子科技中心，顯示諾貝爾獎得主來台不只是短期訪問，而是促成長期科研合作的起點。

教育部長鄭英耀說明，台灣在半導體材料、醣科學、高熵合金、生醫與人工智慧等領域累積的科技實力，也透過此平台與全球共享，教育部並同步推動研究型大學延攬國際頂尖人才、促進產官學合作，打造支撐創新與新創的學研生態系。

中研院是台灣橋樑計畫最大的執行單位，接待包括物理獎等十一位得主。院長廖俊智表示，期待藉著諾貝爾獎得主來台，能讓台灣的學研界體會到如何選題、如何構思，及排除困難解決問題的方法。

