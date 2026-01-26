為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「啡嚐嘉義」前進台北 推廣阿里山咖啡

    2026/01/26 05:30 記者蔡宗勳／嘉義報導
    「啡嚐嘉義」咖啡職人展現專業技術與品牌實力。（嘉縣府提供）

    嘉義縣推廣咖啡共同品牌「啡嚐嘉義」，繼拓展日本及新加坡等海外市場，昨進軍台北華山文化創意園區舉辦「啡嚐嘉義風味之旅品嚐會」，現場呈現阿里山鄉等五大咖啡聚落的產地風味、品質分級制度等，吸引國內外買家、咖啡業者與愛好者爭相詢問品味。

    5咖啡聚落 果香帶酸辨識度高

    縣長翁章梁到場向各界推廣，並頒發種子成員證書，肯定咖啡農致力推動咖啡產業。他說，阿里山、梅山、番路、竹崎與中埔鄉為嘉縣五大重要咖啡聚落，風味獨具，有淡雅茶香、果香，且帶有酸味，辨識度高，期盼民眾多加選購與支持。

    縣府農業處表示，大阿里山地區擁有適宜咖啡生長的氣候條件、海拔高度與緯度，得天獨厚的自然環境孕育出高品質咖啡豆，在國內外各項競賽屢獲佳績，更成功拓展至日本大阪、沖繩及新加坡等海外市場，期藉由「啡嚐嘉義」計畫，打造從產地到杯中的完整產業鏈，讓每杯咖啡都能呈現嘉義的土地故事與職人精神。

    氣候、海拔高度 環境得天獨厚

    咖啡農說，「啡嚐嘉義」具備三大核心，首先阿里山獨特的風土條件，包括雲霧、溫差與純淨水源，由縣府協助導入TCAGs品質分級評鑑機制，提升咖啡在國際市場的辨識度，讓市場能以一致且專業的標準認識嘉義咖啡的風味實力與產地價值。

    其次，縣府規劃培育具備國際視野的「嘉義風味戰略班」種子成員，成員多數持有SCA、CVA等國際專業證照，致力建立屬於嘉義在地的咖啡風味論述。

    培育專業職人 打造獨屬風味

    咖啡農指出，「啡嚐嘉義」最重要核心為建構「從種植到餐桌、從杯子回到產地」的友善循環模式，同時促進咖啡六級產業整合發展，串聯生產、加工、行銷與體驗，形塑完整且具深度的產業鏈條與體驗路線。

    「啡嚐嘉義」前進台北華山文創園區舉辦品嚐會。（嘉縣府提供）

