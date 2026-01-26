跟著動漫影片 品味斗南美食

為行銷在地，斗南鎮公所與國立雲林科技大學合作推出「斗南物語」動漫創作，去年夏天首部曲作品引起熱烈迴響，公所再公布第二部曲作品，將近三分半的影片，內容為動漫人物到斗南尋找在地美食，走訪多處代表性店家與場域。斗南鎮長沈暉勛指出，創意作品展現了斗南飲食文化與農業底蘊。

沈暉勛表示，去年起和雲科大數位媒體設計系副教授翁漢騰師生團隊合作，以日式動漫風格打造斗南物語首部曲，推出後引起熱烈迴響，不少民眾希望能看到第二部曲。

請繼續往下閱讀...

翁漢騰說，第二部曲以兩名年輕人環島旅行為主軸，騎著機車來到斗南尋找在地美食，在鎮長引導下，走訪多處代表性店家與場域，更適時置入斗南在地農特產品，動畫整體由學生負責執行與設計，並由「紙街動畫」專業團隊協助指導，以水彩風格呈現輕鬆流暢的視覺語言。

沈暉勛表示，第二部曲短短三分多鐘，純影像動畫，沒有字幕跟配音，希望讓觀眾不需文字與語言介紹，感受斗南飲食文化與農業底蘊。

「斗南物語二」二月起每週六下午四時在斗南六八電影館熱門電影播映前放映，即日起至二月八日在斗南七號倉庫展出五本學生原創漫畫作品，以斗南不同面向為題材，深化地方故事內涵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法