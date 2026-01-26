為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    啟用30年 麥寮城鄉運動公園翻修

    2026/01/26 05:30 記者李文德／雲林報導
    麥寮城鄉運動公園已啟用30年。（記者李文德攝）

    雲林麥寮城鄉運動公園占地八．八公頃（見下圖，記者李文德攝），啟用逾卅年，隨著地方運動需求增加，鄉公所自籌三千萬進行公園改善暨綠美化工程，昨舉行開工典禮，鄉公所指出，將增設網球場、匹克球場及兩條休閒步道等，讓民眾享用到優質的運動場域。

    增設網球場、匹克球場及兩條步道

    麥寮城鄉運動公園原是一片沙崙地，一九九四年設立，目前為止，園區內東、西側有兩條全長約一．五公里的公園步道、兩座兒童遊戲場及直排輪溜冰場。昨開工儀式由鄉長許忠富主持，縣議員林深、顏嘉葦、許留賓、吳蕙蘭、鄉代會主席韓青山及地方各界，近五千位民眾共同見證地方建設將重新蛻變。

    許忠富表示，統計平日約五百人造訪城鄉運動公園，假日則有上千人，民眾使用需求逐漸增加，公所自籌經費進行修繕，包含新闢兩條約五百公尺步道、約一千五百坪草地，此外，為符合大眾運動需求，新建兩座網球場，同時為了匹克球愛好者，設置全縣首座專屬球場，周邊劃設十五個汽車、十七個機車停車格。

    當地民眾指出，城鄉運動公園啟用已久，確實有改善必要，希望修繕後能夠帶給大家煥然一新感受；許忠富指出，因應民眾使用需求，工程將採逐一封閉，預計九月完工。

