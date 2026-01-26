為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    玉井糖廠棒球場 見證萬人觀賽盛況

    2026/01/26 05:30 記者劉婉君／台南報導
    噍吧哖文化園區展出的老照片，一窺當年比賽情形及觀賽盛況。（記者劉婉君攝）

    已經停止營運的台南玉井糖廠，早期曾有一座棒球場，一九七〇年代初期全台掀起少棒熱，相傳玉井糖廠棒球場曾湧入萬人觀看球賽。昔日棒球場如今已成空地，活動時提供臨時停車使用，看台則被生長茂盛的植物覆蓋，民眾僅能藉由噍吧哖文化園區展出的老照片及影片，一窺當年的比賽情形及觀賽盛況（見圖，記者劉婉君攝）。

    如今成空地 提供臨時停車使用

    玉井糖廠於日治時期即設有棒球場，一九六八年玉井國小成立棒球隊，就在糖廠內的球場練習。成功大學歷史學系副教授謝仕淵表示，一九六九年台灣奪下第一座世界少棒錦標賽冠軍後，在全台帶起風潮，直至一九七五年開始退燒，約五、六年時間玉井的棒球榮景，迄今仍讓許多人留下深刻印象。

    一九七〇年，台南縣第二屆委員會盃決賽在玉井舉行，該場比賽為玉光少棒隊與新化的「傳統對決」，根據當時的新聞報導，現場湧入「一萬人」觀賽，從老照片中可以看到盛況空前。

    謝仕淵指出，當年玉光少棒隊原以「玉井」為隊名，因一直無法奪冠，將筆畫改為十一畫的「玉光」，果然屢戰屢勝。

    杜哈亞運棒球金牌教練葉志仙即是玉光少棒出身。王姓民眾說，葉志仙拿下世界冠軍後回到玉井遊行，敲鑼打鼓很熱鬧。

