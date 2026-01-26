高雄營建土石方去化新制 工地直送最終場所

為了解決營建土石方去化問題，高市府配合中央政策，推動營建剩餘土石方在出土端落實查驗，只要沒有參雜營建廢棄物，就能「從營建工地A點直送最終場所C點」新制；不少營建業者表示肯定，除了化解去化的燃眉之急，更重要的是不用再忍受土資場不合理的哄抬價格，導正失靈的市場價格跟秩序。

根據高雄市推出的「A點直送C點」的新制，就是出土端的A點，就先導入電子聯單、GPS即時定位、電子圍籬及影像監控等科技管理措施，工務局並派員查驗，確保土石方不含營建廢棄物；而收受端C點也加強管控與稽查，落實A到C流程管理。此法減省了中間收容處理的B點，也就是所謂的「土資場」。

業者︰不用忍受土資場哄抬價格

有營建業者透露，「終於不用再忍受土資場的哄抬跟報價」。據了解，土資場業者坐地起價，喊出每立方米二千到三千元以上的價格，不僅背離市場的行情，也導致工程土石方無法外運，衝擊公共工程與民間建案的推動。

營建業者指出，面對土資場業者壟斷市場、不透明的報價，大家非常焦急，高市府即時出手，讓價格回歸合理費用，也提供南星港區土地作為土石的去處，高雄不少工程已陸續恢復進行。

