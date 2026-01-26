為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄營建土石方去化新制 工地直送最終場所

    2026/01/26 05:30 記者葛祐豪／高雄報導

    為了解決營建土石方去化問題，高市府配合中央政策，推動營建剩餘土石方在出土端落實查驗，只要沒有參雜營建廢棄物，就能「從營建工地A點直送最終場所C點」新制；不少營建業者表示肯定，除了化解去化的燃眉之急，更重要的是不用再忍受土資場不合理的哄抬價格，導正失靈的市場價格跟秩序。

    根據高雄市推出的「A點直送C點」的新制，就是出土端的A點，就先導入電子聯單、GPS即時定位、電子圍籬及影像監控等科技管理措施，工務局並派員查驗，確保土石方不含營建廢棄物；而收受端C點也加強管控與稽查，落實A到C流程管理。此法減省了中間收容處理的B點，也就是所謂的「土資場」。

    業者︰不用忍受土資場哄抬價格

    有營建業者透露，「終於不用再忍受土資場的哄抬跟報價」。據了解，土資場業者坐地起價，喊出每立方米二千到三千元以上的價格，不僅背離市場的行情，也導致工程土石方無法外運，衝擊公共工程與民間建案的推動。

    營建業者指出，面對土資場業者壟斷市場、不透明的報價，大家非常焦急，高市府即時出手，讓價格回歸合理費用，也提供南星港區土地作為土石的去處，高雄不少工程已陸續恢復進行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播