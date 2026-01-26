為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    屏縣原住民文化園區彩虹橋 完工通橋

    2026/01/26 05:30 記者陳彥廷／屏東報導
    屏縣原住民族文化園區內的「彩虹橋」昨天正式開橋，湧進人潮。（記者陳彥廷攝）

    屏縣原住民族文化園區內的「彩虹橋」昨天正式開橋，湧進人潮。（記者陳彥廷攝）

    原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，昨天正式通橋，將迎接春節期間的入園人潮。

    二號吊橋觀流橋也開放

    原住民族文化發展中心（簡稱原發中心）於原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」整修兩年後，昨天重啟「通橋」，在部落耆老的祈福聲中，原住民族委員會副主任委員杜張梅莊、原發中心邱黃肇崇主任、三地門鄉長曾有欽、霧台鄉長巴正義等人共同剪綵，並宣布全面恢復通行。

    邱黃肇崇主任說，彩虹橋與觀流橋為園區內連接各部落文化體驗區的重要動脈，因山區氣候多變導致設施老化，於兩年前全面進行修繕，對橋塔結構補強、步道鋪面更新及兩側防護網汰換，確保遊客通行安全保障 。

    原文發中心指出，園區這兩座吊橋將搭配「山川琉璃吊橋」串起山川吊橋之旅，讓遊客順暢穿梭於園區各場域，深度體驗原住民族的建築美學與文化底蘊，農曆春節將至，歡迎全國民眾前來園區走春，在安全的環境中感受山林美景與豐富的文化展演 。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播