屏縣原住民文化園區彩虹橋 完工通橋

屏縣原住民族文化園區內的「彩虹橋」昨天正式開橋，湧進人潮。（記者陳彥廷攝）

原住民文化園區是春節遊客走春的熱門景點，園區內的指標性景點「一號吊橋（彩虹橋）」及「二號吊橋（觀流橋）」已全面完工，昨天正式通橋，將迎接春節期間的入園人潮。

二號吊橋觀流橋也開放

原住民族文化發展中心（簡稱原發中心）於原住民族文化園區內的「彩虹橋」及「觀流橋」整修兩年後，昨天重啟「通橋」，在部落耆老的祈福聲中，原住民族委員會副主任委員杜張梅莊、原發中心邱黃肇崇主任、三地門鄉長曾有欽、霧台鄉長巴正義等人共同剪綵，並宣布全面恢復通行。

邱黃肇崇主任說，彩虹橋與觀流橋為園區內連接各部落文化體驗區的重要動脈，因山區氣候多變導致設施老化，於兩年前全面進行修繕，對橋塔結構補強、步道鋪面更新及兩側防護網汰換，確保遊客通行安全保障 。

原文發中心指出，園區這兩座吊橋將搭配「山川琉璃吊橋」串起山川吊橋之旅，讓遊客順暢穿梭於園區各場域，深度體驗原住民族的建築美學與文化底蘊，農曆春節將至，歡迎全國民眾前來園區走春，在安全的環境中感受山林美景與豐富的文化展演 。

