    首頁 > 生活

    連24年衰退 屏縣「搶救人口」大作戰

    2026/01/26 05:30
    搶救屏東縣「跌跌不休」的人口，縣府推出「育兒三部曲」。（資料照）

    搶救屏東縣「跌跌不休」的人口，縣府推出「育兒三部曲」。（資料照）

    記者羅欣貞／專題報導

    屏東縣人口去年減少近七千人，已連續二十四年人口衰退，新生兒僅三五九六人創新低，較前年四四一四人少了八百多人，人口衰退幅度驚人；為搶救「跌跌不休」的人口，屏東縣政府近除了發放生育津貼，也祭出育兒三部曲，今年起更加發「未滿一歲嬰幼兒營養補助金」，每位最高可領兩萬四千元。

    發放生育津貼、好孕車券、月嫂服務

    縣長周春米任內推動發放生育津貼，並從第一胎補助兩萬元，加碼第二胎後提高到三萬元，為讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得完整的支持，更規劃「育兒三部曲」，包括提供孕媽咪六千元的好孕車券；開放第一胎即可申請、價值兩萬元的月嫂服務，今年起登場的未滿一歲嬰幼兒營養補助，每月補助兩千元營養金、連續十二個月，並溯及二〇二五年出生的嬰幼兒也可申請，減輕家庭的育兒負擔。

    「在產後夜晚幾乎無法休息的日子裡，月嫂到宅照護成為最溫柔的支撐」，縣民吳昭瑩道出使用服務的心情；縣府社會處表示，從二〇二〇年開辦至今，已培訓逾二三五位月嫂、提供近五千名產婦專業照護；二〇二二年推出的好孕車券，也成為許多新手家庭的重要後盾，縣民徐廣妍說，好孕車券在家人無法陪同時，成為最即時支援。

    加發未滿一歲嬰幼兒營養補助金

    周春米表示，屏東是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市，未來將持續完善托嬰中心布建，給予新手爸媽最直接、有感的貼心照顧。

    推動產業轉型 讓年輕人返鄉就業

    推動產業轉型也是人口政策重要環結，縣府說，去年行政院宣布大南方新矽谷計畫，屏東納入半導體S廊帶，國科會也公布國家火箭發射場落腳滿州九棚，成台灣連結太空門戶，加上屏東科學園區實質運作，今年將有七家台積電廠務供應鏈動土，屏東產業結合半導體、AI、新材料及太空科技逐步轉型，從建設到產業、從文化到照顧，屏東朝宜居、宜業、宜發展的新城市前進，讓年輕人能返鄉打拚、在地就業。

