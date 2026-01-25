以水為本 林內「水舞休閒農業區」啟用

林內「水舞休閒農業區」昨日正式揭牌啟用。（記者李文德攝）

逾30家在地農場及農特產店家 展現林內農業多元面貌

去年底農業部核定通過占地五六二公頃的林內「水舞休閒農業區」，昨正式揭牌啟用，成為縣內第四座休閒農業區。水舞休閒農業發展協會理事長百漾・馬地克拉安表示，園區內逾卅家在地農場及農特產店家，希望透過既有場域讓遊客認識林內農業的多元面貌。

占地562公頃 雲林第4座

二〇〇六年雲林縣獲農委會核定古坑華山及口湖金湖為休閒農業區，去年底農業部再核定古坑石壁及林內水舞休閒農業區，雲林縣長張麗善、副縣長陳璧君、立委張嘉郡、縣府農業處長魏勝德及地方民代出席水舞休區揭牌。

百漾・馬地克拉安指出，水舞休閒農業區涵蓋林北、烏塗、林中、重興等四村，逾卅家在地農場及農特產店家，將透過主題活動、市集展售、社群行銷與跨區合作等方式，擴大水舞休閒農業區品牌能見度，實踐「用林內的水、舞出林內的美」的發展理念，讓更多民眾認識林內「以水為本」的農村生活樣貌。

助產業深化 創造在地就業

百漾・馬地克拉安表示，未來將培養在地居民投入導覽解說、遊程執行、體驗活動帶領、農產加工與行銷等工作，創造穩定的在地就業機會，讓地方人力得以留在家鄉，讓產業深化、人才培育與品牌經營並進。

張麗善表示，休閒農業區成立能逐步完善農業休閒相關的軟、硬體設施，在土地使用上也更具彈性且合宜運用方式，無論是在農產六級產業化的推動，縣府將持續善盡輔導責任，引入更多觀光量能；張維崢表示，林內是雲林的水源地，希望透過水舞休閒農業區成員的努力，讓全國看見林內。

