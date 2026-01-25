為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    保生大帝藥籤 歸仁仁壽宮首編成冊

    2026/01/25 05:30
    歷經近五年的田調、考據、編纂，厚達四百九十頁的《仁壽宮籤詩集注》問世。（記者吳俊鋒攝）

    歷經近五年的田調、考據、編纂，厚達四百九十頁的《仁壽宮籤詩集注》問世。（記者吳俊鋒攝）

    記者吳俊鋒／專題報導

    昔日台南東門城外三大廟之一的歸仁區仁壽宮，香火鼎盛，因主祀「醫神」保生大帝，設置藥籤供信眾乞取，但從明鄭時期迄今，並無保存籤詩文字說明，廟方歷時近五年的田野調查，走訪十三座知名廟宇、四家歸仁區中藥舖手抄藥籤簿，並考據中藥古籍著作與實務界的研究資料、書籍，首度將各註解編輯成冊，厚達四百九十頁的《仁壽宮籤詩集注》正式問世。

    厚達490頁《仁壽宮籤詩集注》問世

    仁壽宮主委張鈴宏表示，抽籤問解涵蓋「病、訟、孕、婚、職業、財物、功名」，每當信眾在精神無助、遇事不決或身體有恙，經醫師診治後仍藥石無功，保生大帝成了眾人心中最佳的求援對象，籤詩的解讀相當重要。

    廟方考據著作與實務界研究編輯

    仁壽宮籤詩有兩種，「運籤」為民間通用的六十甲子籤，共六十首，過去僅公版說明，新編的集注則有本文、解曰、語譯，並附上詳細的故事寓意，更容易懂；「藥籤」則分一百廿首大人科、六十首小兒科和八十四首眼科，合計二六四首，重新賦予文字說明，以親民、透明、實用為主旨進行編纂，讓信眾更好理解，解惑、釋疑。

    藥籤的註解，是將所用藥材的藥性、藥效和適用病症、煎服方式等都寫下，且經過詳實查考典籍，加上訪談學者後，完整記錄，張鈴宏說，集注一書逾九．三萬字，編輯團隊真的很用心，希望從歷史觀點看藥籤文化的形成背景與意義。

